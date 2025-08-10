Keresnél a biztosításon, miután összetört az autód? Ezt érdemes tudni!

Mi alapján döntik el, mennyit avult az autó?

Ennek meghatározását minden esetben szakértő végzi, akinek rengeteg szempontot kell vizsgálnia.

Ellenőriznie kell a jármű korát, általános és műszaki állapotát, emellett annak kár- és szerviztörténetét sőt, a futásteljesítményét is.

Az is fontos, mely alkatrészek sérültek az autón, hiszen avulás tekintetében másként lehetnek érintettek annak fényében is, hogy például milyen anyagból készültek.

Van olyan biztosítás, amivel megúszhatjuk az avulást

Bizonyos CASCO csomagok lehetőséget nyújthatnak az avulásmentes térítésre.

Tóth Róberttől, a Bázisalkusz Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, hogy az avulás a műszaki elhasználódás mértékét fejezi ki. Létezik egyébként olyan CASCO biztosítás, ami által avulás mentesen térítik meg a kárunkat, viszont ez úgy lehetséges, ha 0 évtől kötjük meg és fizetjük is végig. Viszont jellemzően 6 év után már minden biztosító avultatni fogja a jármű alkatrészeit.

Tóth Róbert még azt is hozzátette:

Öregebb gépjárműnél, például egy 11 éves autónál viszont már nincs lehetőség avulásmentes biztosítást kötni.

Hogyan minimalizáljuk az avulást?

Az avulás mértéke igenis jelentősen csökkenthető azzal, ha rendszeresen karbantartjuk az autót (olajcsere, szerviz, kátyúkerülés, évszaknak megfelelő gumik). Így megelőzhetjük, lelassíthatjuk a gyors kopást. Óvjuk tehát alkatrészeinket és ne hanyagoljuk el az autót sem kívül, sem belül.

Válasszunk továbbá megfelelő CASCO biztosítást, hogy ne érjen meglepetés az esetleges kárigény benyújtásakor.

