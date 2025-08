Százezreket kereshet ezzel a Bükkben, de keményen megbírságolhatják, ha így csinálja!

Az erdők mélyén egy különleges tevékenység virágzik. Vannak, akik hobbiból csinálják, mások már megélhetésként tekintenek rá. Ha jól csinálja valaki, rövid idő alatt komoly pénzt lehet vele keresni. Azonban nem árt az óvatosság, mert ez a kereseti lehetőség csak akkor legális, ha minden szabályt betartanak. Engedély, vizsga, és megfelelő szakértelem nélkül súlyos természetvédelmi bírság is járhat érte.

Ami, a négyéves kutya bárhol kiszagolja a szarvasgombát. Vigyázzon, az illegális gyűjtésért bírság jár!

Fotó: Gárdonyi Edina

Ez az, amivel vagy sok pénzt kereshet vagy bírságot kaphat!

Ahogyan arra a Pénzcentrum is felhívta a figyelmet, Magyarország – azon belül is a Jászság – jelentős szereplőnek számít a szarvasgomba gyűjtésében. A föld alatt növő különlegesség kilója a feketepiacon elérheti a 30–35 ezer forintot is. Egy jól képzett keresőkutya akár egy fél nap alatt is képes ennyit találni, így nem meglepő, hogy sokan belevágnának ebbe a tevékenységbe. A probléma ott kezdődik, hogy egyre többen próbálkoznak engedély nélkül, illegálisan gyűjteni, ezzel viszont nemcsak törvényt sértenek, hanem komoly károkat is okoznak a természetben.