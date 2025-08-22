1 órája
Bezár az egyik legnagyobb barkácsáruház Miskolcon
Két éve nyitottak, most tájékoztatják a vevőket a szomorú hírről. Bezár a város egyik legnagyobb barkácsáruháza, ahol minden is volt.
Végleg bezár az áruház
Forrás: Facebook
A közösségi médiába került fel először a hír, miszerint augusztus 22-én volt utoljára nyitva Miskolc egyik legnagyobb barkácsáruháza. A kirakott táblán látszik a szomorú hír: "végleg bezárt". Vélhetően most kiárulták a megmaradt cikkeket, ezért az „Akció!” felirat.
Bezár a NAV ezen a borsodi településen – fontos dátum minden ügyfélnek!
Végleg bezár, szomorúak a vásárlók
A komment szekcióban szemezgetve rengeteg olyan hozzászólással lehet találkozni, ami a vásárlók csalódottságát tükrözi:
De miért!!!??? Volt itt minden, csavar, gép, kertészeti cikkek, festék, vagyszer…
- írja az egyik felhasználó.
Hát a lehető legjobb bolt volt. Sajnálom!
- írja egy másik.
Ez most komoly? Ott minden is volt…
- szól hozzá egy volt vásárló.
„Pedig szuper üzlet volt.”, „Most nyílt. Sajnálom”, „Sajnálom, nagyon jó üzlet volt.”
És rengeteg ilyen kommenttel lehet még találkozni, hiányozni fog a vásárlóknak.
Azt hitte a borsodi férfi, nincs más megoldás, a saját otthonában tett magával szörnyűséget
Folyammá duzzadt a Szinva-patak! Ideért Lucas jelentős csapadékkal... - képek, videó