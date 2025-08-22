augusztus 22., péntek

Friss hír!

1 órája

Bezár az egyik legnagyobb barkácsáruház Miskolcon

Két éve nyitottak, most tájékoztatják a vevőket a szomorú hírről. Bezár a város egyik legnagyobb barkácsáruháza, ahol minden is volt.

Boon.hu
Bezár az egyik legnagyobb barkácsáruház Miskolcon

Végleg bezár az áruház

Forrás: Facebook

A közösségi médiába került fel először a hír, miszerint augusztus 22-én volt utoljára nyitva Miskolc egyik legnagyobb barkácsáruháza. A kirakott táblán látszik a szomorú hír: "végleg bezárt". Vélhetően most kiárulták a megmaradt cikkeket, ezért az „Akció!” felirat.

Végleg bezár a barkácsáruház.
Végleg bezár az áruház
Forrás:  Facebook

 

Végleg bezár, szomorúak a vásárlók

A komment szekcióban szemezgetve rengeteg olyan hozzászólással lehet találkozni, ami a vásárlók csalódottságát tükrözi:

De miért!!!??? Volt itt minden, csavar, gép, kertészeti cikkek, festék, vagyszer… 

- írja az egyik felhasználó.

Hát a lehető legjobb bolt volt. Sajnálom!

 - írja egy másik.

Ez most komoly? Ott minden is volt… 

- szól hozzá egy volt vásárló.

„Pedig szuper üzlet volt.”, „Most nyílt. Sajnálom”, „Sajnálom, nagyon jó üzlet volt.”

És rengeteg ilyen kommenttel lehet még találkozni, hiányozni fog a vásárlóknak.

 

