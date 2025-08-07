augusztus 7., csütörtök

1 órája

Brutális betöréssorozat miatt nyomoz a rendőrség a Győri kapuban – helyszíni riport (fotók+videó)

Címkék#boon video#pizzéria#betörés#Miskolci Rendőrkapitányság

Pajszerrel, betonkockával hatoltak be a bűnözők az üzletekbe. Sok idejük nem lesz szabadlábon, egy másik, hasonló sorozatos betörés ügyében már kattant a bilincs Miskolcon.

Bahor-Juhász Ágnes
Brutális betöréssorozat miatt nyomoz a rendőrség a Győri kapuban – helyszíni riport (fotók+videó)

Fotó: Vajda János

Leforrázta a vendéglátó egységeket és szolgáltatókat az a betöréssorozat, ami az elmúlt hét napban a Tokaji Szolgáltatóházban történt a Győri kapuban. A legnagyobb kár keddről szerdára virradó éjszaka keletkezett többeknél is. az Avasi cukrászda, a Király Pizzéria, és a Tokaj kisvendéglő is érintett a betörésben, de az utóbbi kettőnél csodával határos módon a szolgáltatás csütörtökön már zökkenőmentesen helyreállt.

betörés nyomai az ajtón a Győri kapuban
A betörés másnapján történt nyomrögzítés jelei még másnap is egyértelműek a pizzéria bejárati ajtaján  Fotó: Vajda János

A betörés helyszínei között van, ahol hatalmas kár keletkezett

Három érintett vállalkozó is elmesélte saját történetét a kedd éjszaka, ellenük és üzleteik ellen elkövetett betörések kapcsán. A legnagyobb kár feltehetően a Pizza Király üzlethelyiségét érte, ahonnan csak a nehezen mozdítható berendezéseket nem vitték el, mint a hűtő és a kemence, minden mást igen.

  • üdítőket,
  • termékeket a hűtőkből
  • iPadeket
  • mobiltelefon készülékeket
  • egyéb kisgépeket
  • rengeteg készpénzt (a kasszából és a széfből is)

A tulajdonos eredetileg azt gondolta, hogy a belvárosból jó ötlet volt a Tokaj Szolgáltatóházba áthelyezni a vállalkozást, öt lépésre bérházsor, mellettük egy posta, lottózó és egy bankfiók is található. Most mégis arról szól a Pizza Király csapatának élete, hogy éjt nappallá téve a betörés utáni károk helyreállításán dolgoznak. Hálásak a partnercégek gyors reagálásáért is, valamint a Miskolci Rendőrkapitányság szintén gyors és alapos munkájáért. A tulajdonos elmondása szerint bár az anyagi kár jelentős, kétmillió forintos nagyságrendről beszélünk, mégis a mentális károkat lesz nehezebb és hosszabb idő helyrehozni.

Rekordidő alatt újranyitott a pizzéria

A nyomozáshoz szükséges adatokkal, eszközök gyári sorozatszámával, számlákkal és gyakorlatilag bármilyen információval igyekeznek segíteni a hatóság munkáját, ezzel párhuzamosan pedig az üzlet helyreállításán is folyamatosan dolgoznak. Ennek eredménye, hogy csütörtökön délutántól már a Woltos rendeléseket is fogadni tudják, a pizzéria újra elérhető a nagyközönség számára.

A cukrászda sem úszta meg

Az Avasi cukrászda tulaja szerint édesszájúak és éhesek lehettek, mert pár tálca sütit is elvittek a hívatlan látogatók üzletéből. Persze a szarkazmus mellett főként a döbbenet és az elkeseredettség érezhető a hangján. A bejárati ajtó alsó részén egy betontömbbel törtek utat maguknak a bűnözők, a helyszínelés nyomai most is tisztán láthatók az üzlethelyiségben. A betörés során elvitték a váltópénzt, a telefont de a tulajdonos mégis örül annak, hogy nem rongálták meg a hűtőpultokat, a berendezéseket.

Betöréssorozat a Győri kapuban

Fotók: Vajda János

A működés helyreállítása az elsődleges feladat, utána tudnak nagyobb biztonságra törekedni néhány módosítással. Ilyen például az ütésálló üveg installálása, a riasztó berendezés és egy trezor a váltópénz üzletben tartása végett.

A kisvendéglőnek most relatíve szerencséje volt

A Tokaj kisvendéglő tulajdonosa a szerencsésebbek közé tartozik, az elmúlt 16 évben, amióta ezen a helyszínen működnek, nem volt részük még hasonlóban sem. Náluk nagyobb kár nem keletkezett keddről szerdára virradó éjjel, „csak” az ajtót feszítették fel, de árukészlet, készpénz, vagy kisebb-nagyobb eszközök érintetlenül maradtak valami oknál fogva.

A miskolci rendőrség hatékony a betörések nyomozásában

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője az üggyel kapcsolatban elmondta, hogy a Miskolci Rendőrkapitányság munkatársai minden egyes ügyben minél hamarabb és minél eredményesebben igyekeznek eljárni. Ennek bizonyítéka az a közelmúltbeli eset is, amelyben 21 miskolci ingatlanba törtek be viszonylagosan rövid időszakon belül, amikből mozdítható értékeket tulajdonítottak el. A hatékony nyomozás és rendőri munka eredményeként júliusban kattant a bilincs a két elkövető kezén és azóta már a bíróság elrendelte letartóztatásukat is. 

A sajtószóvivő tájékoztatása szerint a rendőrség folyamatosan szemmel tartja a bűnügyi elkövetések helyszíneit és ha valahol azt tapasztalja, hogy akkumulálódik az elkövetések száma, ott sűrűsíti a járőrözést és kiemelt figyelemmel kísérik adott helyszínt, városrészt. Janasóczki Attila alezredes bízik abban, hogy a Tokaj Szolgáltatóházban történt betöréssorozat nyomozása is hasonló eredménnyel zárul majd.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

