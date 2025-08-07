Brutális betöréssorozat miatt nyomoz a rendőrség a Győri kapuban – helyszíni riport (fotók+videó)

Leforrázta a vendéglátó egységeket és szolgáltatókat az a betöréssorozat, ami az elmúlt hét napban a Tokaji Szolgáltatóházban történt a Győri kapuban. A legnagyobb kár keddről szerdára virradó éjszaka keletkezett többeknél is. az Avasi cukrászda, a Király Pizzéria, és a Tokaj kisvendéglő is érintett a betörésben, de az utóbbi kettőnél csodával határos módon a szolgáltatás csütörtökön már zökkenőmentesen helyreállt.

A betörés másnapján történt nyomrögzítés jelei még másnap is egyértelműek a pizzéria bejárati ajtaján Fotó: Vajda János

A betörés helyszínei között van, ahol hatalmas kár keletkezett

Három érintett vállalkozó is elmesélte saját történetét a kedd éjszaka, ellenük és üzleteik ellen elkövetett betörések kapcsán. A legnagyobb kár feltehetően a Pizza Király üzlethelyiségét érte, ahonnan csak a nehezen mozdítható berendezéseket nem vitték el, mint a hűtő és a kemence, minden mást igen.

üdítőket,

termékeket a hűtőkből

iPadeket

mobiltelefon készülékeket

egyéb kisgépeket

rengeteg készpénzt (a kasszából és a széfből is)

A tulajdonos eredetileg azt gondolta, hogy a belvárosból jó ötlet volt a Tokaj Szolgáltatóházba áthelyezni a vállalkozást, öt lépésre bérházsor, mellettük egy posta, lottózó és egy bankfiók is található. Most mégis arról szól a Pizza Király csapatának élete, hogy éjt nappallá téve a betörés utáni károk helyreállításán dolgoznak. Hálásak a partnercégek gyors reagálásáért is, valamint a Miskolci Rendőrkapitányság szintén gyors és alapos munkájáért. A tulajdonos elmondása szerint bár az anyagi kár jelentős, kétmillió forintos nagyságrendről beszélünk, mégis a mentális károkat lesz nehezebb és hosszabb idő helyrehozni.