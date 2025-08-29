1 órája
Otthonainkban ötcsillagos szállodára találnak „ezek”
Nyár vége, ősz eleje az az időszak, amikor a rágcsálók és más kártevők elkezdenek menedéket keresni a hideg hónapokra. Otthonainkban pedig ötcsillagos szállodára találnak ezek a kéretlen betolakodók.
A betolakodók alatt tehát nem mást értünk ezúttal, mint a rágcsálók, rovarok, egyéb állati kártevők. Mit tehetünk a beköltözésük ellen?
Betolakodók? Rágják át magukat a cikkünkön!
A fenti kérdésre mindazon válaszokat, amelyeket a Boon.hu-nak sikerült feltárnia, az érintettek és érintettek szépen elolvashatják az alábbi cikkben:
Javasoljuk, rágják át magukat rajta jó alaposan!
Ha pedig egészen másfajta rágcsálnivalót keresnek, bizonyára jó hírként szolgál, ha megtudják, hogy új élelmiszer-áruház nyílik a településükön, a lakókörnyezetükben. De mik a kilátások a napjainkban legsikeresebbnek tartott szupermarket-hálózattal a megyeszékhelyünk tekintetében – erről szól a következő Boon-os anyag.
Persze, egy bolti nagybevásárlást követően nemigen marad pénze az átlagembernek... Pedig lenne annak még helye máshol is bőven! Például a szerelőnél... amennyiben elromlik az autónk. Különösen ha elektromos az illető jármű. A rossz hír ugyanis az, hogy:
Sokkot kapsz, ha meglátod – ennyivel kerül többe a villanyautó javítása a benzinesénél
Ám amennyiben rendelkezésünkre áll a jól működő, hibátlan avagy ügyesen megjavított kocsi, akkor sem lehetünk elővigyázatlanok. Sosem lehet eleget hangsúlyozni a szabályos, körültekintő vezetés fontosságát a közlekedésben. Ellenkező esetben ugyanis... bekövetkezhet, amit nem kívánunk senkinek. Ha ugyanis törik a karosszéria, akkor azt jobb, ha csak kívülről, szemlélőként, fényképeken látjuk.
Sokkoló fotók érkeztek a 27-es főúton történt halálos balesetről
Mutatjuk, nézze meg, szörnyülködjön – és a saját mindennapos gyakorlatában legyen mindig óvatos.