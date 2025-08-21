augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

24°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

32 perce

Pénteken egy órával később nyit a Búza téri bérletpénztár

Címkék#Mobiljegy#bérletpénztár#bankkártya

Augusztus 22-én, pénteken a Búza téren található jegy- és bérletpénztár karbantartási munkálatok miatt a megszokott 6 óra helyett egy órával később, 7 órakor nyit. Köszönjük türelmüket és megértésüket! - tájékoztatott az MVK Zrt.

Pénteken egy órával később nyit a Búza téri bérletpénztár

Nem kell bérletet váltani a diákoknak szeptembertől Miskolcon

Fotó: MVK

A bérletpénztár mellett, az épület falán üzemel a jegy-és bérletautomata 0-24 órában, ahol kizárólag bankkártyával lehet fizetni. Mobilapplikáció segítségével, szintén bankkártyával a nap 24 órájában bárhonnan megvásárolhatják jegyeiket, bérleteiket (például Mobiljegy, Simple stb.).

További információ az automatákról: https://mvkzrt.hu/automata és a mobiljegyről: https://mvkzrt.hu/mobiljegy.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu