1 órája
Pénteken egy órával később nyit a Búza téri bérletpénztár
Augusztus 22-én, pénteken a Búza téren található jegy- és bérletpénztár karbantartási munkálatok miatt a megszokott 6 óra helyett egy órával később, 7 órakor nyit. Köszönjük türelmüket és megértésüket! - tájékoztatott az MVK Zrt.
Fotó: MVK
A bérletpénztár mellett, az épület falán üzemel a jegy-és bérletautomata 0-24 órában, ahol kizárólag bankkártyával lehet fizetni. Mobilapplikáció segítségével, szintén bankkártyával a nap 24 órájában bárhonnan megvásárolhatják jegyeiket, bérleteiket (például Mobiljegy, Simple stb.).
További információ az automatákról: https://mvkzrt.hu/automata és a mobiljegyről: https://mvkzrt.hu/mobiljegy.
