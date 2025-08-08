augusztus 8., péntek

Irány a kút!

31 perce

Nagyot változik a benzin és a gázolaj ára is a hétvégén!

Szombattól mindkét üzemanyag típus ára változik. A gázolaj ár jobban, mint a benzin ár.

Boon.hu

A nagykereskedelmi árak alapján a 95-ös benzin ár 3 forinttal, a gázolaj ár pedig 4 forinttal csökken várhatóan, ha a kutak érvényesítik áraikban a csökkenés mértékét, mutatjuk milyen konkrét számokkal kalkulálhat.

a benzin ár cikkhez benzinkút zsánerkép
A benzin ár kedvezően változik a hétvégén és a gázolaj ár sem okoz majd csalódást Forrás: Facebook

A mai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak (2025.08.08-án):

  • 95-ös benzin: 588 Ft/liter
  • Gázolaj: 602 Ft/liter

A benzin ár szombatra így festhet

Amennyiben a benzinkutak érvényesítik a változást, a kiskereskedelmi átlagárak az alábbiak szerint alakulhatnak:

  1. 95-ös benzin: 585 Ft/liter,
  2. gázolaj: 598 Ft/liter.

Forrás: holtankoljak.hu

Forrás: holtankoljak.hu

 

