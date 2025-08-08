Nagyot változik a benzin és a gázolaj ára is a hétvégén!

A nagykereskedelmi árak alapján a 95-ös benzin ár 3 forinttal, a gázolaj ár pedig 4 forinttal csökken várhatóan, ha a kutak érvényesítik áraikban a csökkenés mértékét, mutatjuk milyen konkrét számokkal kalkulálhat.

A mai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak (2025.08.08-án):

95-ös benzin: 588 Ft/liter

Gázolaj: 602 Ft/liter

A benzin ár szombatra így festhet

Amennyiben a benzinkutak érvényesítik a változást, a kiskereskedelmi átlagárak az alábbiak szerint alakulhatnak:

95-ös benzin: 585 Ft/liter, gázolaj: 598 Ft/liter.

