Irány a kút!
29 perce
Nagyot változik a benzin és a gázolaj ára is a hétvégén!
Szombattól mindkét üzemanyag típus ára változik. A gázolaj ár jobban, mint a benzin ár.
A nagykereskedelmi árak alapján a 95-ös benzin ár 3 forinttal, a gázolaj ár pedig 4 forinttal csökken várhatóan, ha a kutak érvényesítik áraikban a csökkenés mértékét, mutatjuk milyen konkrét számokkal kalkulálhat.
A mai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak (2025.08.08-án):
- 95-ös benzin: 588 Ft/liter
- Gázolaj: 602 Ft/liter
A benzin ár szombatra így festhet
Amennyiben a benzinkutak érvényesítik a változást, a kiskereskedelmi átlagárak az alábbiak szerint alakulhatnak:
- 95-ös benzin: 585 Ft/liter,
- gázolaj: 598 Ft/liter.
Forrás: holtankoljak.hu
