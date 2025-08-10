1 órája
Tiszta vizet öntött a pohárba Miskolc polgármestere a leégett Barlangfürdő ügyében – videó!
Hosszabb videót tett közzé a közösségi oldalán Tóth-Szántai József a témában. Ebben beszél az előző városvezetés és a jelenlegi felelősségéről is a Barlangfürdő kapcsán.
A Barlangfürdő 2024 szeptember elején égett le
Fotó: Vajda János
Öt és fél perces videót tett közzé vasárnap délben Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere a közösségi oldalán, hogy – mint mondja – tiszta vizet öntsön a pohárba a Barlangfürdő kapcsán. Arról is beszél, hogy hezitált rajta, elmondja-e ezeket a nagy nyilvánosság előtt, de úgy gondolta, joga van mindenkinek tudni, hogy mi is történik a leégett Barlangfürdő ügyében, és miért tart ott az ügy, ahol.
– Sajnálom, hogy erről kell ma beszélnem, de van, amikor muszáj kimondani a tényeket – kezdi a videóban a polgármester. Majd többek között a következőket mondja: – Először is ki kell mondanunk a nyilvánvaló tényt. A Barlangfürdőben történt tűzeset az előző városvezetés alatt elmaradt karbantartások miatt következett be. Ez nem egy vélemény, ez egy tény.
Tűz utáni állapotok a BarlangfürdőnélFotók: Vajda János
Ezt kifejtve arról is beszél, hogy bár a Barlangfürdő jó bevételt termelt, azt nem hagyták a létesítménynél, nem volt pénz a karbantartásra és azt nem rendelték meg, így nem is végezte el senki. Ha pedig nincs egy karbantartás elvégezve akkor az állandó veszélyforrást jelent.
Azt is elmondja, hogy most a jelenlegi városvezetés dolga, hogy a kialakult helyzetet rendbe tegye, szeptember óta pedig sok munkát elvégeztek. A pontos kárfelmérés és a helyreállítás megtervezése mellett a szükséges összeget is megszerezték.
Mindent csak szabályszerűen, felelősséggel
– Ez a pénz jelenleg is az önkormányzat számláján áll. De mivel közpénzről van szó, ezt nem lehet csak úgy elkölteni. A helyreállítást végző vállalkozót szabályos közbeszerzései eljárásban választjuk ki. Szerződést kötünk, átveszi a munkaterületet és elvégzi a munkát. Ez az eljárás, ezt így kell csinálni, és mi így is csináljuk. Felelősen és szabályszerűen – mondja Tóth-Szánta József.
Eddig nem látott, elképesztő fotók a leégett BarlangfürdőrőlFotók: Szaniszló Bálint
A felelősség kapcsán megemlíti, hogy a jövőért is felelősséggel tartoznak, éppen ezért úgy tervezték meg a helyreállítást, hogy az új elektromos és vízrendszer alkalmas legyen a Barlangfürdő továbbfejlesztésére.
A Barlangfürdő hosszútávú működése a cél
Elkötelezettek amellett, hogy a Barlangfürdő ne csak újranyisson, hanem hosszú távon is biztonságosan, fenntarthatóan és bővíthetően működjön. Ezért nem nyitották meg félkész állapotban, és nem vállaltak fél munkát még akkor sem, ha ezért több időt kell kérniük a látogatóktól és türelmet a vállalkozóktól, mert felelősségük van. Nem csak a jelenért, hanem a jövőért is, hangzik el a polgármester videójában.
A további információkat tartalmazó videót tekintse meg itt:
Álmában sem gondolná, mi történt most a Miskolctapolca Barlangfürdővel - képekkel, videóval
Az újranyitott Barlangfürdőt szeretik a miskolciak - fotók!