Tiszta vizet öntött a pohárba Miskolc polgármestere a leégett Barlangfürdő ügyében – videó!

Ezt kifejtve arról is beszél, hogy bár a Barlangfürdő jó bevételt termelt, azt nem hagyták a létesítménynél, nem volt pénz a karbantartásra és azt nem rendelték meg, így nem is végezte el senki. Ha pedig nincs egy karbantartás elvégezve akkor az állandó veszélyforrást jelent.

Azt is elmondja, hogy most a jelenlegi városvezetés dolga, hogy a kialakult helyzetet rendbe tegye, szeptember óta pedig sok munkát elvégeztek. A pontos kárfelmérés és a helyreállítás megtervezése mellett a szükséges összeget is megszerezték.

Mindent csak szabályszerűen, felelősséggel

– Ez a pénz jelenleg is az önkormányzat számláján áll. De mivel közpénzről van szó, ezt nem lehet csak úgy elkölteni. A helyreállítást végző vállalkozót szabályos közbeszerzései eljárásban választjuk ki. Szerződést kötünk, átveszi a munkaterületet és elvégzi a munkát. Ez az eljárás, ezt így kell csinálni, és mi így is csináljuk. Felelősen és szabályszerűen – mondja Tóth-Szánta József.