augusztus 20., szerda

István névnap

18°
+30
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

57 perce

Feszült vita Miskolcon a Barlangfürdő kapcsán

Címkék#boon video#Szopkó Tibor#miskolci fürdő#Bajusz Gábor#Miskolctapolca Barlangfürdő#Tóth-Szántai József#város

Miskolc polgármestere, Tóth-Szántai József az előző városvezetés alpolgármesterét kéri számon. Szopkó Tibor védi az igazát – Bajusz Gábor frakcióvezető szerint Szopkó hazudik a Barlangfürdő kapcsán.

Boon.hu
Feszült vita Miskolcon a Barlangfürdő kapcsán

Vita van a Barlangfürdő leégése miatt

Fotó: Vajda János

Nyilvános szóváltás alakult ki a Facebookon nemrégiben Miskolc polgármestere, a korábbi turizmusért felelős alpolgármester és a városvezető frakcióvezetője között a miskolctapolcai Barlangfürdő 2024-es tűzesete és a felújítás jelenlegi állása kapcsán. 

A Miskolctapolca Barlangfürdő leégése komoly gond a város számára
Tóth-Szántai József, akkor még megválasztott polgármester a tűz másnapján beszélt a Barlangfürdő helyreállításáról
Fotó: Vajda János

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Tóth-Szántai József polgármester augusztus 10-én, vasárnap közzétett videónyilatkozatában kijelentette: a tűzeset az előző városvezetés alatt elmaradt karbantartások miatt történt. Szerinte a karbantartási hiányosságok vezettek az elektromos hálózat rossz állapotához, ami zárlatot és tüzet okozott. A történtekért politikai felelősként a korábbi turizmusért felelős alpolgármestert nevezte meg, aki szerinte nem biztosított sem kellő forrást, sem kellő figyelmet a Barlangfürdőre.  

A polgármester hangsúlyozta: a helyreállítás tervei elkészültek, a város megszerezte a felújításhoz szükséges forrásokat és a felújítás során olyan új elektromos- és vízrendszer készül, amely a jövőbeni bővítést is lehetővé teszi. A teljes nyitást a polgármester 2026-ra várja.

IMG_4931
Így pusztított a tűz a Miskolctapolca Barlangfürőben

Szopkó: a felújítás lassan halad 

A megszólított volt alpolgármester, Szopkó Tibor a Facebookon reagált: „Megalapozatlan hazugságokkal” vádolta a polgármestert, és hivatalos dokumentumokra hivatkozva sorolta: 2024-ben 90 méter vezetéket cseréltek a Barlangfürdőben, megtörtént a villamosbiztonsági felülvizsgálat, új vagyonbiztosítási szerződés készült, és a város 550 millió forintos támogatást adott az üzemeltető Miskolci Fürdők Kft.-nek. 

Eddig nem látott, elképesztő fotók a leégett Barlangfürdőről

Fotók: Szaniszló Bálint

Így néz ki a Barlangfürdő és környéke a pusztító tűz utáni reggelen

Fotók: Szaniszló Bálint

Hatalmas lángokkal ég a miskolctapolcai Barlangfürdő gyógyászati részlege 2024.09.06.

Fotók: SZB

Szerinte a társaság anyagjellegű költségei fedezték volna a szükséges karbantartásokat. 

A volt alpolgármester azzal vágott vissza, hogy a felújítás viszont lassan halad, és az 1,3 milliárd forintos állami támogatást vissza kell fizetni, ha nem használják fel a határidőig. A volt alpolgármester felvetette: ha emberi mulasztás történt, miért fizetett a biztosító, illetve miért nem történt feljelentés.

Bajusz: a Barlangfürdő vizsgálata még nem zárult le 

A várost irányító Fidesz frakcióvezetője, Bajusz Gábor posztjában pontról pontra cáfolta Szopkó állításait. Hangsúlyozta - többek közt -, hogy a volt alpolgámester által büszkén jelzett 90 méteres kábelcsere az elektromos hálózat mindössze 1, azaz egy százalékát érintette, a Miskolci Fürdők Kft. teljes egészére vonatkozó költségadatai pedig félrevezetők, mert a cég négy üzemegysége közül csak a Barlangfürdőről van szó. 

Ismét van élet a Barlangfürdőben 2025.06.22.

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Bajusz Gábor kiemelte: a Barlangfürdő volt a kft. egyetlen nyereséges egysége, mégsem figyeltek rá oda az előző városvezetés idején, valamint közölte, hogy a volt alpolgármester téved, hiszen a biztosító még nem fizetett, mivel a vizsgálat még nem zárult le. 

A vita jelenleg is zajlik a nyilvánosság előtt, miközben folyamatban van a kivitelező kiválasztása. A fürdő belső terei várhatóan 2026-ban nyílhatnak meg újra a nagyközönség számára. 

Így nézett ki a Barlangfürdő a tűz után: 

Így nézett ki a külső részek újranyitása előtt a Barlangfürdő: 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu