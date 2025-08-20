57 perce
Feszült vita Miskolcon a Barlangfürdő kapcsán
Miskolc polgármestere, Tóth-Szántai József az előző városvezetés alpolgármesterét kéri számon. Szopkó Tibor védi az igazát – Bajusz Gábor frakcióvezető szerint Szopkó hazudik a Barlangfürdő kapcsán.
Vita van a Barlangfürdő leégése miatt
Fotó: Vajda János
Nyilvános szóváltás alakult ki a Facebookon nemrégiben Miskolc polgármestere, a korábbi turizmusért felelős alpolgármester és a városvezető frakcióvezetője között a miskolctapolcai Barlangfürdő 2024-es tűzesete és a felújítás jelenlegi állása kapcsán.
Tóth-Szántai József polgármester augusztus 10-én, vasárnap közzétett videónyilatkozatában kijelentette: a tűzeset az előző városvezetés alatt elmaradt karbantartások miatt történt. Szerinte a karbantartási hiányosságok vezettek az elektromos hálózat rossz állapotához, ami zárlatot és tüzet okozott. A történtekért politikai felelősként a korábbi turizmusért felelős alpolgármestert nevezte meg, aki szerinte nem biztosított sem kellő forrást, sem kellő figyelmet a Barlangfürdőre.
A polgármester hangsúlyozta: a helyreállítás tervei elkészültek, a város megszerezte a felújításhoz szükséges forrásokat és a felújítás során olyan új elektromos- és vízrendszer készül, amely a jövőbeni bővítést is lehetővé teszi. A teljes nyitást a polgármester 2026-ra várja.
Szopkó: a felújítás lassan halad
A megszólított volt alpolgármester, Szopkó Tibor a Facebookon reagált: „Megalapozatlan hazugságokkal” vádolta a polgármestert, és hivatalos dokumentumokra hivatkozva sorolta: 2024-ben 90 méter vezetéket cseréltek a Barlangfürdőben, megtörtént a villamosbiztonsági felülvizsgálat, új vagyonbiztosítási szerződés készült, és a város 550 millió forintos támogatást adott az üzemeltető Miskolci Fürdők Kft.-nek.
Eddig nem látott, elképesztő fotók a leégett BarlangfürdőrőlFotók: Szaniszló Bálint
Így néz ki a Barlangfürdő és környéke a pusztító tűz utáni reggelenFotók: Szaniszló Bálint
Hatalmas lángokkal ég a miskolctapolcai Barlangfürdő gyógyászati részlege 2024.09.06.Fotók: SZB
Szerinte a társaság anyagjellegű költségei fedezték volna a szükséges karbantartásokat.
A volt alpolgármester azzal vágott vissza, hogy a felújítás viszont lassan halad, és az 1,3 milliárd forintos állami támogatást vissza kell fizetni, ha nem használják fel a határidőig. A volt alpolgármester felvetette: ha emberi mulasztás történt, miért fizetett a biztosító, illetve miért nem történt feljelentés.
Bajusz: a Barlangfürdő vizsgálata még nem zárult le
A várost irányító Fidesz frakcióvezetője, Bajusz Gábor posztjában pontról pontra cáfolta Szopkó állításait. Hangsúlyozta - többek közt -, hogy a volt alpolgámester által büszkén jelzett 90 méteres kábelcsere az elektromos hálózat mindössze 1, azaz egy százalékát érintette, a Miskolci Fürdők Kft. teljes egészére vonatkozó költségadatai pedig félrevezetők, mert a cég négy üzemegysége közül csak a Barlangfürdőről van szó.
Ismét van élet a Barlangfürdőben 2025.06.22.Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Bajusz Gábor kiemelte: a Barlangfürdő volt a kft. egyetlen nyereséges egysége, mégsem figyeltek rá oda az előző városvezetés idején, valamint közölte, hogy a volt alpolgármester téved, hiszen a biztosító még nem fizetett, mivel a vizsgálat még nem zárult le.
A vita jelenleg is zajlik a nyilvánosság előtt, miközben folyamatban van a kivitelező kiválasztása. A fürdő belső terei várhatóan 2026-ban nyílhatnak meg újra a nagyközönség számára.
Így nézett ki a Barlangfürdő a tűz után:
Így nézett ki a külső részek újranyitása előtt a Barlangfürdő:
boon.hu video
