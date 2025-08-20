Feszült vita Miskolcon a Barlangfürdő kapcsán

Nyilvános szóváltás alakult ki a Facebookon nemrégiben Miskolc polgármestere, a korábbi turizmusért felelős alpolgármester és a városvezető frakcióvezetője között a miskolctapolcai Barlangfürdő 2024-es tűzesete és a felújítás jelenlegi állása kapcsán.

Tóth-Szántai József, akkor még megválasztott polgármester a tűz másnapján beszélt a Barlangfürdő helyreállításáról

Fotó: Vajda János

Tóth-Szántai József polgármester augusztus 10-én, vasárnap közzétett videónyilatkozatában kijelentette: a tűzeset az előző városvezetés alatt elmaradt karbantartások miatt történt. Szerinte a karbantartási hiányosságok vezettek az elektromos hálózat rossz állapotához, ami zárlatot és tüzet okozott. A történtekért politikai felelősként a korábbi turizmusért felelős alpolgármestert nevezte meg, aki szerinte nem biztosított sem kellő forrást, sem kellő figyelmet a Barlangfürdőre.