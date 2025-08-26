augusztus 26., kedd

Izsó névnap

27°
+25
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelem!

2 órája

Hatalmas változás az egyik legnagyobb banknál – használhatatlanná válhatnak a kártyák

Címkék#mastercard#váltás#Erste Bank#bankkártya

Rengeteg ügyfelet fog érinteni a bank óriási változtatása. Ha Mastercard kártyát használsz, figyelj, mert használhatatlanná válhat a bankkártyád!

Boon.hu

Ha az Erste Banknál vezetsz számlát és Mastercard kártyát használsz, jobb, ha figyelsz! Hamarosan átváltanak Visa rendszerre és könnyen megeshet, hogy te is érintett leszel a dologban. Azért érdemes tájékozódni, mert ugyan a csere díjmentes, de aktív közreműködést igényel a felhasználó részéről – írja a Haon.hu.

Fontos tudnivaló a bankkártyákkal kapcsolatban.
Ezt fontos tudni most a változásról a bankkártyákkal kapcsolatban (A kép illusztráció)
Forrás: MW

Fontos tudni

A bank tájékoztatása szerint egységes időpont nincs, több szakaszban, sürgősen fogják elvégezni az átállítást. Az első lépésben a postán érkező személyre szabott levél tájékoztat majd a további teendőkről.

Az új bankkártyát aktiválni kell

Miután a kártyacsere folyamata elindult és átvettük az újat, használat előtt aktiválni kell. Ennek módja, hogy egy terminálnál kell elsőként használni, és a régi PIN-kódot megadni. Hitelkártya esetében csak így lehet.

A sima bankkártya esetében viszont úgy is, hogy egy Erste ATM-ben készpénzt veszünk fel vagy lekérdezzük az egyenlegünket.

Nagyon fontos, hogy ha a megadott időn belül a kártyát nem aktiváljuk, akkor a bank letiltja a régit, és nem fogunk tudni fizetni.

A külföldi, belföldi és online fizetési lehetőségek, a külföldi tranzakciók elszámolása, a kártya biztonsága változatlan marad, viszont a kártyán lévő adatok megváltoznak (a kártyaszám, a lejárati idő és a CVV/CVC kód)

További információért kattintson az Erste Bank hivatalos weboldalára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu