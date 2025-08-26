2 órája
Hatalmas változás az egyik legnagyobb banknál – használhatatlanná válhatnak a kártyák
Rengeteg ügyfelet fog érinteni a bank óriási változtatása. Ha Mastercard kártyát használsz, figyelj, mert használhatatlanná válhat a bankkártyád!
Ha az Erste Banknál vezetsz számlát és Mastercard kártyát használsz, jobb, ha figyelsz! Hamarosan átváltanak Visa rendszerre és könnyen megeshet, hogy te is érintett leszel a dologban. Azért érdemes tájékozódni, mert ugyan a csere díjmentes, de aktív közreműködést igényel a felhasználó részéről – írja a Haon.hu.
Fontos tudni
A bank tájékoztatása szerint egységes időpont nincs, több szakaszban, sürgősen fogják elvégezni az átállítást. Az első lépésben a postán érkező személyre szabott levél tájékoztat majd a további teendőkről.
Az új bankkártyát aktiválni kell
Miután a kártyacsere folyamata elindult és átvettük az újat, használat előtt aktiválni kell. Ennek módja, hogy egy terminálnál kell elsőként használni, és a régi PIN-kódot megadni. Hitelkártya esetében csak így lehet.
A sima bankkártya esetében viszont úgy is, hogy egy Erste ATM-ben készpénzt veszünk fel vagy lekérdezzük az egyenlegünket.
Nagyon fontos, hogy ha a megadott időn belül a kártyát nem aktiváljuk, akkor a bank letiltja a régit, és nem fogunk tudni fizetni.
A külföldi, belföldi és online fizetési lehetőségek, a külföldi tranzakciók elszámolása, a kártya biztonsága változatlan marad, viszont a kártyán lévő adatok megváltoznak (a kártyaszám, a lejárati idő és a CVV/CVC kód)
További információért kattintson az Erste Bank hivatalos weboldalára.
