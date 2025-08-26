Hatalmas változás az egyik legnagyobb banknál – használhatatlanná válhatnak a kártyák

Fontos tudni

A bank tájékoztatása szerint egységes időpont nincs, több szakaszban, sürgősen fogják elvégezni az átállítást. Az első lépésben a postán érkező személyre szabott levél tájékoztat majd a további teendőkről.

Az új bankkártyát aktiválni kell

Miután a kártyacsere folyamata elindult és átvettük az újat, használat előtt aktiválni kell. Ennek módja, hogy egy terminálnál kell elsőként használni, és a régi PIN-kódot megadni. Hitelkártya esetében csak így lehet.

A sima bankkártya esetében viszont úgy is, hogy egy Erste ATM-ben készpénzt veszünk fel vagy lekérdezzük az egyenlegünket.

Nagyon fontos, hogy ha a megadott időn belül a kártyát nem aktiváljuk, akkor a bank letiltja a régit, és nem fogunk tudni fizetni.

A külföldi, belföldi és online fizetési lehetőségek, a külföldi tranzakciók elszámolása, a kártya biztonsága változatlan marad, viszont a kártyán lévő adatok megváltoznak (a kártyaszám, a lejárati idő és a CVV/CVC kód)

