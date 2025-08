Balesetveszély az Avason! Már megint a rolleresek?

Balesetveszély Tampere városrészen

Olvasónk jogosan felháborodva a következőről számolt be:

- A Mikes Kelemen utcában lakunk. Az utca végében lévő járda nem kerékpár és nem rolleres út a jelenlegi szabályok szerint, mégis nagyon sok kerékpáros és rolleres használja szabálytalanul minden nap. Közülük sokan komoly sebességgel haladnak, fittyet hányva a legelemibb közlekedési kultúrára, illetve szabályokra (pl.: lassítok, ha a józan ész azt diktálja). -

- Az utca végén közlekedő motoros vagy autós a sarkokon álló házak miatt nem lát be a kereszteződésbe. Ezért az utcából való kihajtás mindig rendkívüli óvatosságot igényel, de a gépjárművek elülső lökhárítója még kisebb autók esetében is körülbelül 120 centiméterre van a sofőr szemétől, nagyobb autóknál ez elérheti a 200 centimétert is. -

- Emiatt történik az, hogy a STOP tábláig haladva akár 2-4 km/órával már veszélyes tud lenni, ha a kerékpáros vagy rolleres 20-50 km/órás sebességgel halad be a kereszteződésbe. Hogy az élő nyelvet használjam, ész nélkül, rendkívül felelőtlenül és szabálytalanul – magyarázta olvasónk. -

Az olvasó javaslata

A levél szerzője úgy gondolja, lenne jó megoldás a problémára. Szerinte lassításra kellene kényszeríteni azokat, akik maguktól nem teszik ezt meg maguktól, ezzel veszélyeztetve gyalogost, autóst egyaránt.

A helyzet súlyosságát egyébként egy kézzel rajzolt illusztrációval is nyomatékosította.