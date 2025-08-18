Hatalmas szerencsével úszták meg a halálos balesetet! Nem mindenkinek volt azonban szerencséje

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyétől nem messze történt a megrázó eset. Figyelmetlenségből hajtott a sínekre a sofőr, a balesetet megúszta, de eljárás indult ellene. Idén júniusban egy figyelmetlen autós azzal borzolta a kedélyeket, hogy az út helyett egyenesen a vasúti sínekre hajtott Kiskörénél, a Tisza-híd Kisköre felőli szakaszán – számolt be a Vezess.hu. A baleset elkerülése szerencsére sikerült, de anyagi kár keletkezett, így eljárás indult a sofőr ellen.

Pillanatokon múlhatott a baleset

A balesetet megúszta, de kárt okozott

A sofőrnek úgy sikerült a sínekre keveredni, hogy nem vette észre, hogy az út jobbra kanyarodik ezért egyenesen hajtott tovább a sínpályára. Próbálkozása, hogy visszahajtson az útra, először nem sikerült. A jármű nekiütközött egy vasúti érzékelő berendezésnek, ami ezáltal megrongálódott.

Eljárás indult ellene

Szerencsére a vasút egyik dolgozója értesítette az arra közlekedő vonat vezetőjét, így elkerülhetővé vált a tragédia. Az Egri Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be a férfi ellen gondatlanságból elkövetett vétség, a vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt. Az indítvány pénzbüntetés kiszabását célozza meg a büntetlen előéletű férfi esetében.

Vasúti átjárókban bekövetkezett balesetek Borsodban

Sajnos vármegyénkben sem ritkák a vasúti átjáróban történt balesetek.

Halálos vonatgázolás történt például Novajidrányban, a Rákóczi úti vasúti átjáróban. A baleset során egy 60 év körüli nő vesztette életét. Amennyiben érdeklik a részletek, az alábbi linkre kattintva érheti el őket: