59 perce
Durván megsérültek, de élnek – képeken a balesetben „összetörtek”
A képeken szereplő emberek életét csak a biztonsági öv menthette meg. Életeket ment a nemrég bevezetett új szabály, így lehet élve megúszni egy balesetet.
A nemrégiben bevezetett szabály 2025. július 5-től van érvényben, hogy minél több élet megmenekülhessen a balesetek bekövetkezésének ellenére is. A biztonsági öv becsatolásának felelősségét változtatták meg az emberéletek megóvásának érdekében. Mutatjuk a részleteket, ne maradjon le!
Figyelemfelhívás, hogy ne legyen annyi halálos baleset
Korábbi cikkünkben már foglalkoztunk a témával, de most a Rendészeti Államtitkárság hívta fel a figyelmet a szabály módosítására posztjában is.
- Az objektív felelősség körébe kerül 2025. július 5-től a biztonsági öv használatának elmulasztása. Ettől az időponttól kezdve fő szabály szerint a gépjármű üzemben tartója vagy a gépjármű használója felel majd a biztonsági öv használatára meghatározott előírások betartásáét. S nem csak felel, fizeti is a közigazgatási bírságot: lakott területen belül 20 000, azon kívül 30 000, gyorsforgalmi úton 40 000 forintot – minden egyes utas (és saját maga) után, aki nem kötötte be magát – írják bejegyzésükben.
Itt az új szabály, szombattól már te fizetsz, ha ezt csinálja az utasod
A Rendészeti Államtitkárság emlékeztet
- Abban a járműben, amelynek üléseit biztonsági övvel szerelték fel, az ülésen utazónak a biztonsági öv becsatolásával kell magát rögzíteni. A becsatolt öv nem csak a járműből való kiesést, kirepülést akadályozza meg, de csökkenti a súlyos, illetve a halálos sérülések bekövetkezési esélyét, hiszen az ütközési energiát a test legnagyobb teherbírású részeihez vezeti. Ennek ellenére hazánkban a biztonsági öv használatának hajlandósága még mindig elmarad az európai országok átlagától – hívják fel nyomatékosan a figyelmet.
A képen szereplők testét ugyan ideiglenesen elcsúfítja a biztonsági öv okozta sérülésük nyoma, de ÉLNEK!
- hangsúlyozzák.
De mit szólnak ehhez a borsodiak?
Rákosi László, miskolci taxisofőr a következőképp vélekedik:
Az, hogy a taxisokra is érvényes ez az új szabály, szerintem nem életszerű. Gondoljunk csak bele, hogy ha például szombat este felveszek egy utast aki még szállítható, de már bőven nem józan, akkor mi a helyzet. Vagy harcolni kell azért, hogy kösse már be magát mert engem büntetnek meg, vagy pedig mondhatom, hogy akkor nem viszem el, így viszont elég sok fuvartól esnék el
Szerintem inkább valami más módon kellett volna szigorítani a biztonsági öv használatára vonatkozó szabályt. Az a baj, hogy attól, hogy a felelősség másé, nem a tiéd (mint utas), nem old meg semmit. Sőt, szerintem a sofőrnek nem kéne még ezzel is elvonni a figyelmét, hogy az utasokra is ő ügyeljen. Kell a biztonsági öv, én is mindig bekötöm magam, de feleljen mindenki saját magáért!
- mondta Balogh Gergő, miskolci autós.
Helyes, mert balesetkor a hátul nem bekötött utas fog előre repülni, és szétfejeli az elől ülőket gyakorlatilag. A sofőr addig ne induljon el, amíg nincs mindenki bekötve!
- nyilatkozta Oláh Attila, ételfutár.
Világos tehát, hogy az öv használatával a legtöbben egyetértenek, de a szabállyal nem feltétlen.
Európa egyik legkeresettebb, veszélyes bűnözőjét kapták el Miskolcon, fotókon és videón az akció
Vannak, akik örültek az özönvíznek Borsodban, sőt szeretnének még belőle
Kihívta a mentőket saját magához Miskolcon, őszintén elmondta, amit az ellátáskor tapasztalt