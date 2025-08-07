Durván megsérültek, de élnek – képeken a balesetben „összetörtek”

Az, hogy a taxisokra is érvényes ez az új szabály, szerintem nem életszerű. Gondoljunk csak bele, hogy ha például szombat este felveszek egy utast aki még szállítható, de már bőven nem józan, akkor mi a helyzet. Vagy harcolni kell azért, hogy kösse már be magát mert engem büntetnek meg, vagy pedig mondhatom, hogy akkor nem viszem el, így viszont elég sok fuvartól esnék el