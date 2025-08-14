Újabb baleset az elátkozott kereszteződésben! + helyszíni fotókkal, videóval

Nem tudni, hogy hányan sérültek, három mentőautó érkezett a helyszínre. Tűzoltó is érkezett, most kezdődik a helyszínelés.

A baleset miatt nehezen megközelíthető az Y-híd felüljáró, a forgalom lassulására kell számítani ezen a szakaszon - tudta meg a boon.hu.

Gyakori a baleset Miskolc ezen kereszteződésben

Legutóbb májusban a trafikba csapódott egy családi egyterű az Y-hídnál. Sérülés is történt.