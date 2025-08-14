augusztus 14., csütörtök

Újabb baleset az elátkozott kereszteződésben! + helyszíni fotókkal, videóval

Három mentőkocsi is érkezett Miskolc belvárosába az elmúlt percekben. A Soltész-Nagy Kálmán - Vörösmarty utcák kereszteződésében történt a baleset Miskolcon csütörtökön.

Boon.hu
Újabb baleset az elátkozott kereszteződésben! + helyszíni fotókkal, videóval

Baleset Miskolcon: a Soltész Nagy Kálmán-Vörösmarty utcák kereszteződésében történt néhány perccel ezelőtt. Szemtanúk szerint egy piros Suzukinak ment neki két Audi.

Baleset Miskolcon, a Vörösmarty és Soltész-Nagy Kálmán kereszteződésében
Baleset Miskolcon, a Vörösmarty és Soltész-Nagy Kálmán kereszteződésében. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Suzuki az ütközés következtében az oldalára borult, a járókelők fordították vissza.

Baleset a Vörösmarty és Soltész-Nagy Kálmán kereszteződésében

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Nem tudni, hogy hányan sérültek, három mentőautó érkezett a helyszínre. Tűzoltó is érkezett, most kezdődik a helyszínelés.

A baleset miatt nehezen megközelíthető az Y-híd felüljáró, a forgalom lassulására kell számítani ezen a szakaszon - tudta meg a boon.hu.

Gyakori a baleset Miskolc ezen kereszteződésben

Legutóbb májusban a trafikba csapódott egy családi egyterű az Y-hídnál. Sérülés is történt.

Szerdán egy autó gyulladt ki Miskolcon, a Szentpéteri kapuban:

 

 

boon.hu video

