1 órája
Újabb baleset az elátkozott kereszteződésben! + helyszíni fotókkal, videóval
Három mentőkocsi is érkezett Miskolc belvárosába az elmúlt percekben. A Soltész-Nagy Kálmán - Vörösmarty utcák kereszteződésében történt a baleset Miskolcon csütörtökön.
Baleset Miskolcon: a Soltész Nagy Kálmán-Vörösmarty utcák kereszteződésében történt néhány perccel ezelőtt. Szemtanúk szerint egy piros Suzukinak ment neki két Audi.
A Suzuki az ütközés következtében az oldalára borult, a járókelők fordították vissza.
Baleset a Vörösmarty és Soltész-Nagy Kálmán kereszteződésébenFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Nem tudni, hogy hányan sérültek, három mentőautó érkezett a helyszínre. Tűzoltó is érkezett, most kezdődik a helyszínelés.
A baleset miatt nehezen megközelíthető az Y-híd felüljáró, a forgalom lassulására kell számítani ezen a szakaszon - tudta meg a boon.hu.
Gyakori a baleset Miskolc ezen kereszteződésben
Legutóbb májusban a trafikba csapódott egy családi egyterű az Y-hídnál. Sérülés is történt.
Újabb balesetre is „készen áll” a vízügyes kereszteződés...
Szerdán egy autó gyulladt ki Miskolcon, a Szentpéteri kapuban:
