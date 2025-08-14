Balesettel indult a csütörtök reggel Miskolcon

Baleset Miskolcon, így indul a csütörtök.

Baleset Miskolcon a Bajcsy-Zsilinszky úton. Forrás: RUTIN

Közlekedési baleset Miskolcon

Baleset történt csütörtök reggel Miskolcon, a Bajcsy-Zsilinszky úton. A helyszíni szemle időtartama várhatóan 2 óra. Torlódás várható.

Íme a közlekedési információk a Miskolci Városgazda reggeli órákban kiadott tájékoztatása alapján.

A következő helyszíneken közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak:

Alföldi u. 30.

Bacsinszky u. 83.

Balaton u. - Takta u. kereszteződés

Balaton u. 14-16.

Bartók Béla u. 39.

Bartók Béla tér - Hunyadi u. kereszteződésben

Barcsay Á. u. 8.

Barátság tér 8-10.

Bádogos u. 5.

Berekalja 1.

Besenyői út - Tömösi u. kereszteződés

Bezerédi u. 2.

Bencések u. 81.

Csermőkei 16.

Csemete u. - Bródy S. u. kereszteződés

Csokonai u. 32.

Csokonai utca 98-100.

Endresz Gy. u. 10.

Endresz Gy. u. 31.

Egressy G. u. 25.

Erdősor 3.

Erkel F. u. 35.

Fazola u. garázs sor

Finkey u. 2.

Fonoda - Csokonai sarok

Forgács A. u. 20.

Fogarasi - Koboz sarok

Haladás u. 29.

Hegyalja u. 207.

Hóvirág u. - Baráthegyalja u. sarok

Isaszeg u. 7/A

Jegenyés u. 21.

József u. 27.

Kapitány 19.

Kapitány kürt

Kiss József u. 61.

Kolozsvári u. 13.

Kolozsvári utca

Kont u. - Kinizsi u. kereszteződés

Kőporos u. 74.

Latabár E. u. 13.

Lehár Ferenc u. 27.

Illyés Gy. u. 24.

Maros utca 41.

Maros u. 28.

Mária u. 11.

Mura 8.

Nagy Lajos király u. 3.

Nádas u. 31.

Nándorfehérvári u. 14.

Pattantyús u. 1.

Puskin u. 42-44.

Szarkahegy u. 38.

Selyemrét u. 20.

Szentistványi u. 16.

Szent István u. 15.

Tömösi u. 7.

Tapoly u. 8.

Tetemvár felső sor 219.

Tízeshonvéd u. 20.

Tópart u. 24.

Tulipán u.12.

Vécsey K. u. 13.

Vizirózsa 6.

Vörösmarty u.17.

Lezárás a Bajcsy-Zsilinszky utcán

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. szeptember 15-ig a vízelvezető keresztrácsok karbantartási munkálatait végzi a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a vasúti felüljáró alatti útszakaszon. A munkálatok ideje alatt a Bajcsy-Zsilinszky utca Tiszai pályaudvar felé vezető forgalmi sávja lezárásra kerül, a gépjárműforgalmat ideiglenesen a villamospályára terelik.

Arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a munkavégzés helyszínét, tartsák be a kihelyezett sebességkorlátozásokat, és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben részt vevők biztonságára.