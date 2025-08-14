Rendőr, tűzoltó, mentő a helyszínen - Baleset történt a 37-es főúton!

A baleset körülményei

Információink szerint a hibás útpadka okozhatta a balesetet, mert helyenként akár 10 centiméter különbség is lehet az aszfalt és a föld között. A képen látható, hogy a helyszínre egy tűzoltóautó, két mentőautó és egy rendőrautó is érkezett, arról viszont, hogy sérült is volt-e a balesetben vagy csak anyagi kár keletkezett, még nincs információnk.

A poszt alatt elszaporodtak a hozzászólások is, szokás szerint mindenki találgat:

Az egyik felhasználó képet is csatolt a bejegyzés alá az útpadkáról, ami szerinte a balesetet okozhatta.

Egyes kommentelők szerint ez okozhatta a balesetet.

Forrás: Facebook

Nem 120-140 kilométer/órával kell száguldozni, lehetne gyakrabban mérni, mert a felújítás óta sokan autópályának nézik

– írja egy másik hozzászóló.

Bodrogkeresztúr és Sárospatak között, az egyetlen útszakasz, ami nem teljes szélességű így felezővonallal sincs ellátva, az a Vámosújfalu - Bodrogolaszi közötti szakasz. Ez azt jelenti, ha már egy nagyobb jármű (busz, kamion, traktor... stb.) jön szembe, akkor legalább az egyiknek le kell húzódni a biztonságos egymás mellett elhaladás érdekeben. Ha két nagy jármű halad el egymás mellett, akkor mindkettőnek. Különösen esős időben az út szélén lehengerelt murvát kitúrják a kerekek... és már kész is padka-gödör

- írják az egyik kommentben.

Bár nagyon örülünk mindannyian a régóta várt felújításnak, az adottságokkal mindannyiunknak tudni kell együtt élni és annak megfelelően közlekedni

– írja az egyik hozzászóló.