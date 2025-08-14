1 órája
Rendőr, tűzoltó, mentő a helyszínen - Baleset történt a 37-es főúton!
A körülmények nem tisztázottak, csak a találgatás megy. Súlyos baleset történhetett a 37-esen, a vétkes vélhetően az útpadka volt.
A közösségi médiában tették közzé a képet a balesetről, ami a 37-es főúton történt hétfő délután Sárazadány és Sárospatak között egy kereszteződésnél, az úgynevezett alsó úton.
A baleset körülményei
Információink szerint a hibás útpadka okozhatta a balesetet, mert helyenként akár 10 centiméter különbség is lehet az aszfalt és a föld között. A képen látható, hogy a helyszínre egy tűzoltóautó, két mentőautó és egy rendőrautó is érkezett, arról viszont, hogy sérült is volt-e a balesetben vagy csak anyagi kár keletkezett, még nincs információnk.
A poszt alatt elszaporodtak a hozzászólások is, szokás szerint mindenki találgat:
Az egyik felhasználó képet is csatolt a bejegyzés alá az útpadkáról, ami szerinte a balesetet okozhatta.
Nem 120-140 kilométer/órával kell száguldozni, lehetne gyakrabban mérni, mert a felújítás óta sokan autópályának nézik
– írja egy másik hozzászóló.
Bodrogkeresztúr és Sárospatak között, az egyetlen útszakasz, ami nem teljes szélességű így felezővonallal sincs ellátva, az a Vámosújfalu - Bodrogolaszi közötti szakasz. Ez azt jelenti, ha már egy nagyobb jármű (busz, kamion, traktor... stb.) jön szembe, akkor legalább az egyiknek le kell húzódni a biztonságos egymás mellett elhaladás érdekeben. Ha két nagy jármű halad el egymás mellett, akkor mindkettőnek. Különösen esős időben az út szélén lehengerelt murvát kitúrják a kerekek... és már kész is padka-gödör
- írják az egyik kommentben.
Bár nagyon örülünk mindannyian a régóta várt felújításnak, az adottságokkal mindannyiunknak tudni kell együtt élni és annak megfelelően közlekedni
– írja az egyik hozzászóló.