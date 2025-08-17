Kétkerekűek ütköztek össze a 37-es főúton - fotókkal

Súlyos baleset történt augusztus 17-én, vasárnap délután kettő óra körül a 37-es főút erdőbényei elágazásánál. Két egy nyomon haladó jármű, egy motoros és egy kerékpáros ütközött össze és csapódott az árokba az előzetes információink szerint.

Forrás: Facebook