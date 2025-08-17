augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

23°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Súlyos baleset!

24 perce

Kétkerekűek ütköztek össze a 37-es főúton - fotókkal

Címkék#kerékpáros#árokban#Janosóczki Attila#baleset

Két egy nyomon haladó jármű ütközött össze a 37-es főúton. A baleset következtében a egyikük az árokban landolt, mentők siettek a helyszínre.

Borbély Gergely

Súlyos baleset történt augusztus 17-én, vasárnap délután kettő óra körül a 37-es főút erdőbényei elágazásánál. Két egy nyomon haladó jármű, egy motoros és egy kerékpáros ütközött össze és csapódott az árokba az előzetes információink szerint.

Súlyos baleset
Súlyos baleset a 37-esen
Forrás:  Facebook

A baleset körülményei

A biciklis hajtott volna ki a 37-es főútra, ahol pedig jött a motoros és összeütköztek.

 A baleset mindkét résztvevőjét mentővel kórházba szállították, a pontos körülményeket pedig még vizsgálják a hatóságok – tudtuk meg Janosóczki Attilától, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől.

Helyszíni fotók a 37-es főúton történt balesetről

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu