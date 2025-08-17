24 perce
Kétkerekűek ütköztek össze a 37-es főúton - fotókkal
Két egy nyomon haladó jármű ütközött össze a 37-es főúton. A baleset következtében a egyikük az árokban landolt, mentők siettek a helyszínre.
Súlyos baleset történt augusztus 17-én, vasárnap délután kettő óra körül a 37-es főút erdőbényei elágazásánál. Két egy nyomon haladó jármű, egy motoros és egy kerékpáros ütközött össze és csapódott az árokba az előzetes információink szerint.
A baleset körülményei
A biciklis hajtott volna ki a 37-es főútra, ahol pedig jött a motoros és összeütköztek.
A baleset mindkét résztvevőjét mentővel kórházba szállították, a pontos körülményeket pedig még vizsgálják a hatóságok – tudtuk meg Janosóczki Attilától, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől.
Helyszíni fotók a 37-es főúton történt balesetrőlFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
