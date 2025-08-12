1 órája
Sokkoló, mi bukkant fel a borsodi utakon – az autósok rémálma vált valóra
Kopasz, tetovált, idegbeteg tűnt fel a borsodi utakon. Az öngyilkosjelölt férfi szándékosan baleset áldozatává akarja tenni magát.
A közösségi médiában hívta fel egy felhasználó a figyelmet a borzasztó, balesetveszélyes jelenségre. Sátoraljaújhelyen a Karcsai úton egy buszmegállónál próbálta „elüttetni” magát egy „öngyilkosjelölt” férfi. Aki arra jár, legyen nagyon körültekintő!
Tört-zúzott egy autós az Újgyőrinél egy parkolóban - videóra vették
Baleset áldozata akar lenni
A posztban a következők olvashatók:
Figyelem! Öngyilkosjelölt!
A Karcsai útszakaszon egy kopasz, tetovált férfi a buszmegállóban autósokra vár! Amikor közeledtünk felé, kisétált elénk a buszmegállóból széttárt karokkal, majd lefeküdt gyorsan keresztbe a felezővonalra és arra várt, hogy elgázoljuk. Nekünk sikerült kikerülni és még fel is volt háborodva, hogy kikerültük, tehát szándékosan akarja elgázoltatni magát.
A felhasználó figyelemfelhívásában azt is leírta, hogy néz ki a férfi:
Kék ujjatlan trikót visel, jobb karján tetoválás látható. Farmer térdnadrágot, fején napszemüveget hord és fekete biciklije van.
A rendőrséghez is megtörtént a bejelentés
Volt bejelentés a rendőrség felé a 112-es segélyhívó számon, miszerint az úton kódorog a férfi. Janasóczki Attilától, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, hogy kollégái kiérkezésükkor már nem találták a helyszínen a férfit.
Ha valaki hasonlót tapasztal, azt jelezze a 112-es segélyhívó számon minél hamarabb, hogy a rendőrök minél több eséllyel tetten érhessék a problémás személyt. Fontos, hogy vezessenek körültekintően, esetleg a forgalom többi résztvevőjét is figyelmeztethetik a veszélyre a közlekedők
– tanácsolta Janasóczki Attila.
A szomszédból hozták a lopott cuccot - a cigándi járőrök kapták el őket
Ez aztán a pofátlanság! Hiszékeny ózdi nagymama esett csalók csapdájába