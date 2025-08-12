Sokkoló, mi bukkant fel a borsodi utakon – az autósok rémálma vált valóra

Baleset áldozata akar lenni

A posztban a következők olvashatók:

Figyelem! Öngyilkosjelölt! A Karcsai útszakaszon egy kopasz, tetovált férfi a buszmegállóban autósokra vár! Amikor közeledtünk felé, kisétált elénk a buszmegállóból széttárt karokkal, majd lefeküdt gyorsan keresztbe a felezővonalra és arra várt, hogy elgázoljuk. Nekünk sikerült kikerülni és még fel is volt háborodva, hogy kikerültük, tehát szándékosan akarja elgázoltatni magát.

A felhasználó figyelemfelhívásában azt is leírta, hogy néz ki a férfi:

Kék ujjatlan trikót visel, jobb karján tetoválás látható. Farmer térdnadrágot, fején napszemüveget hord és fekete biciklije van.

A rendőrséghez is megtörtént a bejelentés

Volt bejelentés a rendőrség felé a 112-es segélyhívó számon, miszerint az úton kódorog a férfi. Janasóczki Attilától, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, hogy kollégái kiérkezésükkor már nem találták a helyszínen a férfit.

Ha valaki hasonlót tapasztal, azt jelezze a 112-es segélyhívó számon minél hamarabb, hogy a rendőrök minél több eséllyel tetten érhessék a problémás személyt. Fontos, hogy vezessenek körültekintően, esetleg a forgalom többi résztvevőjét is figyelmeztethetik a veszélyre a közlekedők

– tanácsolta Janasóczki Attila.