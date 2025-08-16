Tűzoltó felvonulás, bajnokság és ünnepség csábított mindenkit Felsőzsolcára - fotók!

Az új épület felavatása

Mielőtt még elkezdődött volna a nagy versengés, augusztus 16-án reggel ünnepélyes keretek között felavatták az új tűzoltó laktanyát és szertárat Felsőzsolcán, a Bem József utca 12. szám alatt. Maga az épület és a rendezvény megszervezése önkéntesek munkája volt akik már több mint 40 aktív taggal dolgoznak. De kik is ők? Hát a Felsőzsolcai Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Az eseményt Csöbör Katalin országgyűlési képviselő nyitotta meg köszöntő beszédével:

Havas Nándor és a Felsőzsolcai Önkéntes Tűzoltóság egy olyan elkötelezettségről tesz most itt tanúbizonyságot, amilyen nincs is a világon. Jó lenne, ha több ilyen emberrel találkozhatnánk, hiszen amit tesznek, egyedülálló. Elképesztő az a bátorság, az az akarás és nem utolsó sorban a fizikum ami rendelkezésükre áll, amit ha baj van bevetnek más emberek életéért. Nem győzünk hálálkodni nekik különösen, hogy mindezt önkéntesen teszik

– mondta meghatódva.

Nagy megtiszteltetés, hogy együtt adhatjuk át ezt az épületet. Jó harminc évvel ezelőtt, még én is tagja voltam az akkori tűzoltó egyesületnek és fiatalként nagyon különleges élmény volt részt venni azokon a versenyeken, ahol különböző tűzoltói feladatokat kellett ellátni

– mondta Szarka Tamás, Felsőzsolca polgármestere és külön megköszönte a katasztrófavédelem vezetőinek is, hogy mindig támogatták ezt a kezdeményezést.