Tűzoltó felvonulás, bajnokság és ünnepség csábított mindenkit Felsőzsolcára - fotók!
A forró nyári napon avatták az új szertárat Felsőzsolcán. Emellett megrendezték a XIV. Országos Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokság 6. fordulóját.
Elstartolt a bajnokság 6. fordulója és átadták az új épületet Felsőzsolcán
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Felsőzsolca önkéntes tűzoltóságának múltja 1895‑ig vezethető vissza: ekkor vásárolta meg első fecskendőjét, jelezve elkötelezettségét a közösség védelme iránt. Az első Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1928‑ban alakult meg, és 2013‑ig működött. A 2010‑es árvíz során minden oltáshoz szükséges eszközük odaveszett, a felszereléssel együtt a korábbi munkájuk is feledésbe merült. Egyesületük elnöke 2020‑ban határozta el, hogy újraéleszti a település önkéntes tűzoltóságát. Gyermekkorától részt vett önkéntes tűzoltói tevékenységben, és célja volt feléleszteni a hagyományokat, megszólítani a fiatalokat. Önerőből először tűzoltó tömlőt vásárolt, majd egy régi IFA tűzoltóautót; járművével gyakran csatlakozott a hivatásos tűzoltókhoz, segítve munkájukat.
Augusztus 16-án, szombaton pedig elstartolt a XIV. Országos Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokság 6. fordulója, emlékezetes nap volt ez a résztvevőknek.
Az új épület felavatása
Mielőtt még elkezdődött volna a nagy versengés, augusztus 16-án reggel ünnepélyes keretek között felavatták az új tűzoltó laktanyát és szertárat Felsőzsolcán, a Bem József utca 12. szám alatt. Maga az épület és a rendezvény megszervezése önkéntesek munkája volt akik már több mint 40 aktív taggal dolgoznak. De kik is ők? Hát a Felsőzsolcai Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
Az eseményt Csöbör Katalin országgyűlési képviselő nyitotta meg köszöntő beszédével:
Havas Nándor és a Felsőzsolcai Önkéntes Tűzoltóság egy olyan elkötelezettségről tesz most itt tanúbizonyságot, amilyen nincs is a világon. Jó lenne, ha több ilyen emberrel találkozhatnánk, hiszen amit tesznek, egyedülálló. Elképesztő az a bátorság, az az akarás és nem utolsó sorban a fizikum ami rendelkezésükre áll, amit ha baj van bevetnek más emberek életéért. Nem győzünk hálálkodni nekik különösen, hogy mindezt önkéntesen teszik
– mondta meghatódva.
Nagy megtiszteltetés, hogy együtt adhatjuk át ezt az épületet. Jó harminc évvel ezelőtt, még én is tagja voltam az akkori tűzoltó egyesületnek és fiatalként nagyon különleges élmény volt részt venni azokon a versenyeken, ahol különböző tűzoltói feladatokat kellett ellátni
– mondta Szarka Tamás, Felsőzsolca polgármestere és külön megköszönte a katasztrófavédelem vezetőinek is, hogy mindig támogatták ezt a kezdeményezést.
Önkéntes tűzoltó szertár átadása és felvonulás 08.16.Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A beszédek után pedig átadták Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének szobrát az épület előtt.
A XIV. Országos Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokság 6. fordulója
Az ünnepélyes átadás után egy felvonulás keretében a tűzoltók a sportpálya felé vették az irányt, ahol pedig elkezdődtek a programok és a bajnokság. Közben a hangulatot a Generátor Zenekar koncert szolgáltatta, majd következhetett az eredményhirdetés és az elismerések átadása.
Természetesen a szervezők a gyermekekre is gondoltak, így egész nap ugrálóvár, tűzoltóautó, füstsátor és ügyességi versenyek is voltak a programban.
