Backdoor People: a zenekar, akiknek a Pink Floyd és az LGT mutatta az utat

A budapesti alapítású, de miskolci szálakkal is rendelkező Backdoor People zenekar 2021-ben alakult. Tagjai – Kozma Robin (gitár, ének), Kozma Timon (basszusgitár), Péter Bence (billentyűk, vokál) és Gerges Agenor (dob) – a ’70-es évek progresszív, pszichedelikus és art rockjából merítenek, de dalaikban megjelennek modernebb zenei hatások is. A zenekar tagjai nemcsak a zeneszerzésben és a stúdiómunkában önállóak, hanem hangszereik egy részét is maguk építették.

A Backdoor People zenekar volt a boon.hu podcast vendége

Fotó: Takács József

A Backdoor People a hetvenes évekből merít

A srácok zenéjében keveredik a Pink Floyd, a Queen, Elton John és a Supertramp világa, miközben magyar példaképeik között ott van az LGT és a Quimby is. Bár stílusuk nehezen besorolható, a közös nevező a hetvenes évek hangzása és a hangszeres játék iránti szenvedély. A tagok szerint a harmadik lemez dalai még sokszínűbbek lesznek: reggae, swing, pszichedelikus rock és balladák is helyet kapnak rajta.

Saját kézzel építették a gitárokat

A zenekar különlegessége, hogy Robin és Timon gitárjai saját kezűleg készültek, édesapjuk segítségével. Az inspiráció részben a Queen gitárosától, Brian Maytől jött, aki szintén saját készítésű hangszeren játszik. A kézműves hangszerek nemcsak egyedi hangzást adnak, de erős személyes kötődést is jelentenek a zenészeknek.