1 órája
Backdoor People: a zenekar, akiknek a Pink Floyd és az LGT mutatta az utat
Bár a zenekar tagjai nagyon fiatalok, már két nagylemezzel, számos tehetségkutató-győzelemmel és különleges történetekkel büszkélkedhetnek. A Backdoor People tagjai a boon.hu podcastjében meséltek inspirációikról, saját készítésű hangszereikről és az októberre várható új albumról.
A budapesti alapítású, de miskolci szálakkal is rendelkező Backdoor People zenekar 2021-ben alakult. Tagjai – Kozma Robin (gitár, ének), Kozma Timon (basszusgitár), Péter Bence (billentyűk, vokál) és Gerges Agenor (dob) – a ’70-es évek progresszív, pszichedelikus és art rockjából merítenek, de dalaikban megjelennek modernebb zenei hatások is. A zenekar tagjai nemcsak a zeneszerzésben és a stúdiómunkában önállóak, hanem hangszereik egy részét is maguk építették.
A Backdoor People a hetvenes évekből merít
A srácok zenéjében keveredik a Pink Floyd, a Queen, Elton John és a Supertramp világa, miközben magyar példaképeik között ott van az LGT és a Quimby is. Bár stílusuk nehezen besorolható, a közös nevező a hetvenes évek hangzása és a hangszeres játék iránti szenvedély. A tagok szerint a harmadik lemez dalai még sokszínűbbek lesznek: reggae, swing, pszichedelikus rock és balladák is helyet kapnak rajta.
Saját kézzel építették a gitárokat
A zenekar különlegessége, hogy Robin és Timon gitárjai saját kezűleg készültek, édesapjuk segítségével. Az inspiráció részben a Queen gitárosától, Brian Maytől jött, aki szintén saját készítésű hangszeren játszik. A kézműves hangszerek nemcsak egyedi hangzást adnak, de erős személyes kötődést is jelentenek a zenészeknek.
Tehetségkutatók sztárjai
A Backdoor People több hazai tehetségkutató ismert szereplője és van, amelyiknek győztese is. Az Öröm a Zene különböző állomásain, a Fülesbagoly Tehetségkutatón és az „Út az Akropoliszra” versenyen is értek el első vagy dobogós helyezést, számos különdíjjal együtt. Felléptek már olyan fesztiválon is, ahol Demjén Ferenc és a Quimby neve szerepelt mellettük a programban.
Új albumra és őszi klubturnéra készülnek
Augusztusban a zenekar két hétre Balatonfűzfőre költözik, hogy rögzítse harmadik nagylemezét, amely októberben jelenik meg. Az album bemutatója Budapesten lesz, majd több állomásos klubturnéra indulnak. Az egyik kiemelt koncertjük november 1-jén Miskolcon, a Cornerben lesz, ahol a Trampúr és a Tisztakosz zenekar társaságában lépnek színpadra.
Hogyan lehet összeegyeztetni a zenész létet a tanulással, milyen volt az első lemez, és mi várható a harmadikon? Ezekről és sok minden másról is részletesen meséltek Gárdonyi Edina újságírónak. Hallgassa meg a teljes beszélgetést!
boon.hu PODCAST
- Dehogy az ördögöt festik a falra! Épp ellenkezőleg! (Kiliáni kettős podcast)
- ,,A játékosok körében is egyre jobb a hírünk"
- A nőiség megélése tudatos is lehet
- Miskolc családtagként szerette őket – ma alig néhányan tudják, kik ők
- „Nagy vágyam, hogy gyönyörű, csillogó dresszekben megmutathassák tudásukat ezek a lányok”