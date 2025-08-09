augusztus 9., szombat

Programok

39 perce

Kiderült, hogy Miskolcon nem csak este jó kvaterkázni! + fotók

Címkék#Avasi Kvaterka#Miskolc#program

A Kvaterka nemcsak este, hanem nappal is pezsgő életet hoz a Kisavasra. A Kvaterka Kisavasi Ritmusok Aktív+ programok között a családok és a mozgás szerelmesei is megtalálhatták a kedvükre való elfoglaltságot, a reggeli futástól a jógaórán át egészen az e-bike túrákig. Avasi Kvaterka napközben.

Boon.hu
Kiderült, hogy Miskolcon nem csak este jó kvaterkázni! + fotók

Akár az erőemelést is kipróbálhatták a Kisavason

Forrás: Facebook/Avasi Kvaterka

A miskolci Kisavas augusztus 9-én nemcsak az esti borozások helyszíne, hanem már délelőttől igazi élményközponttá alakult. A Kvaterka Kisavasi Ritmusok Aktív+ programjai azoknak szóltak, akik szeretik egy kis mozgással, sporttal indítani a napot. Futás, zumba, alakformáló tréning, erőemelés és túrák is várták a résztvevőket a borospincék hangulatos környezetében. Az Avasi Kvaterka mára egész napos programmá nőtte ki magát.

az avasi kvaterka nappal mozgással várta az érdeklődőket.
A Kvaterka az aktív kikapcsolódás kedvelőinek is számos programot nyújt napközben.
Forrás: Facebook/Avasi Kvaterka

Már nemcsak a bor és a zene, hanem a mozgás is az Avasi Kvaterka része

A nap a Happy Runner reggeli futásával indult, majd Zumba Zolival és Grajz Andrea alakformáló edzésével folytatódott. Közben a nordic walking iránt érdeklődők bemutatót és mini túrát kaptak, de még súlyemelő erőpróbára is volt lehetőség. Minden órában e-bike túrák indultak Miskolc felfedezésére. A nyugodtabb kikapcsolódást keresők Etka jógán és Circl Mobility órán mozgathatták át magukat, a gyerekeket pedig kreatív foglalkozások várták 9 és 12 óra között a Mesezugban.

Avasi Kvaterka napközben

Fotók: Facebook/Avasi Kvaterka

Az esti órákban pedig a sejtelmes fények és a borospoharak veszik át a főszerepet

Miskolcon a Kvaterka nem csak az esti borozásokról szól, hiszen a nappali programok legalább annyi élményt tartogatnak. A hegy este pedig a klasszikus, mindig jó kvaterkák hangulatával, koncertekkel, utcabállal és finom borokkal várja a látogatókat.

 

