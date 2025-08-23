augusztus 23., szombat

1 órája

Babzsákos lazítás az Avasi kilátónál – ráadásul ingyen, van ennél jobb? (fotók, videó)

Címkék#horváth-tető#Miskolc#avas kilátó#családi program

JátszóTÉR, ahol a tér és idő összeér. Ezzel a mottóval nyitották meg az Avasi kilátó Horváth-tető részén az egésznapos családi programot.

Boon.hu
Kicsik és nagyok sokasága az Avasi kilátó Horváth-tető szombati rendezvényén

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Tudományos TÉR a játékos tudomány és interaktív játékok terén érdeklődőket várja szombaton egész nap az Avasi kilátó Horváth-tető részén szervezett családi napon, ahol a részvétel ingyenes. Matiscsák Éva Miskolc önkormányzatának alpolgármestere volt a program védnöke.

Avasi kilátó családi program, gólyalábasok
Nagy érdeklődés övezte a gólyalábasok vonulását az Avasi kilátó családi programján Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az Avasi kilátó környéke fenekestől felfordul egy napra

Az egész napos programkínálat sok érdekességet tartalmaz, a mókás fizika - látványos kísérlet show mellett lehetőséget kínálnak felfedezni számos más területet is, például:

  • Furfangos csudavilág - játszóház 70 különleges játékkal
  • Kezes-lábas játékok - roncsbringákból született menő kreatív játékok
  • Minden, ami KOCKA (Nomád sátor)

De lehetőség van LEGO modellezésre, fotózásra Lampert Benedekkel, a miniatűr mesterével, részt vehet bárki a virtuális játszótéren, ahol hologram Box, Kayak VR, Prinker, Blazepod Reakciófal, Catch It, Icaros Cloud, Navifootball várja az érdeklődőket. Kezdőknek és kicsiknek ajánlják a BCGaming  – VR élmény programot.

Malejkó Beni - PALATIUMANIMI AI fotókiállítása egész nap megtekinthető.

A mesterséges generáció jövője címmel pódium beszélgetés kezdődik 13 órától Tamás András iskolapszichológussal és Malejkó Beni AI művésszel.

Élményszobrászat Gilberttel

Az Avasi kilátó melletti erdős réten alakították ki a szervezők a területet, amit Hagyományos TÉR néven kereszteltek el. Délelőtt 11 és délután 2 óra között itt mehetünk végig a meseösvényen, a 7 próbás meseúton, valamint itt található a Tündérbolt, de itt történik az élőszavas mesemondás is a jurtában, vagy vehetnek rész az élményszobrászaton Gilberttel a gyerekek.

Avasi kilátó előtti tér elnevezése erre a napra: ZeneTÉR

11:00 és 14:00 óra között a Kazuka Zenekar koncertje és Loopolás hallható, később 13:00 órától Hangszersimogató kezdődik a Kazukával. Délután 4 órától a HolddalaNap zenekar koncertje hallható.

JátszóTÉR, egésznapos családi program

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

A PihenőTÉR egész napos relaxációt nyújt a babzsákokon - a színes forgatag mellett, egy kis csendes sziget, ahol nyugodtan lazíthat bárki babzsák fotelekben és kerti nyugágyakban.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

