31 perce
Babzsákos lazítás az Avasi kilátónál – ráadásul ingyen, van ennél jobb? (fotók)
JátszóTÉR, ahol a tér és idő összeér. Ezzel a mottóval nyitották meg az Avasi kilátó Horváth-tető részén az egésznapos családi programot.
Kicsik és nagyok sokasága az Avasi kilátó Horváth-tető szombati rendezvényén
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
A Tudományos TÉR a játékos tudomány és interaktív játékok terén érdeklődőket várja szombaton egész nap az Avasi kilátó Horváth-tető részén szervezett családi napon, ahol a részvétel ingyenes. Matiscsák Éva Miskolc önkormányzatának alpolgármestere volt a program védnöke.
Az Avasi kilátó környéke fenekestől felfordul egy napra
Az egész napos programkínálat sok érdekességet tartalmaz, a mókás fizika - látványos kísérlet show mellett lehetőséget kínálnak felfedezni számos más területet is, például:
- Furfangos csudavilág - játszóház 70 különleges játékkal
- Kezes-lábas játékok - roncsbringákból született menő kreatív játékok
- Minden, ami KOCKA (Nomád sátor)
De lehetőség van LEGO modellezésre, fotózásra Lampert Benedekkel, a miniatűr mesterével, részt vehet bárki a virtuális játszótéren, ahol hologram Box, Kayak VR, Prinker, Blazepod Reakciófal, Catch It, Icaros Cloud, Navifootball várja az érdeklődőket. Kezdőknek és kicsiknek ajánlják a BCGaming – VR élmény programot.
Malejkó Beni - PALATIUMANIMI AI fotókiállítása egész nap megtekinthető.
Itt a nagy lehetőség, hogy együtt lélegezzen a Bükk hegységgel!
A mesterséges generáció jövője címmel pódium beszélgetés kezdődik 13 órától Tamás András iskolapszichológussal és Malejkó Beni AI művésszel.
Élményszobrászat Gilberttel
Az Avasi kilátó melletti erdős réten alakították ki a szervezők a területet, amit Hagyományos TÉR néven kereszteltek el. Délelőtt 11 és délután 2 óra között itt mehetünk végig a meseösvényen, a 7 próbás meseúton, valamint itt található a Tündérbolt, de itt történik az élőszavas mesemondás is a jurtában, vagy vehetnek rész az élményszobrászaton Gilberttel a gyerekek.
Avasi kilátó előtti tér elnevezése erre a napra: ZeneTÉR
11:00 és 14:00 óra között a Kazuka Zenekar koncertje és Loopolás hallható, később 13:00 órától Hangszersimogató kezdődik a Kazukával. Délután 4 órától a HolddalaNap zenekar koncertje hallható.
A PihenőTÉR egész napos relaxációt nyújt a babzsákokon - a színes forgatag mellett, egy kis csendes sziget, ahol nyugodtan lazíthat bárki babzsák fotelekben és kerti nyugágyakban.
JátszóTÉR, egésznapos családi programFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Azonnal ugrott a horgászengedély – alávaló dolgot tett a férfi Ongán!
Curtis és a többi sztár is Borsodban csapatja, bitang programokkal jön a nyár egyik legütősebb hétvégéje
Újabb Spar zár be Miskolcon! – itt vannak a részletek!
Szobrászkodna? Esetleg a gyermeke? Készülhet a kőállat, vagy képkeret a nagymamának