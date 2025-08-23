Babzsákos lazítás az Avasi kilátónál – ráadásul ingyen, van ennél jobb? (fotók)

A Tudományos TÉR a játékos tudomány és interaktív játékok terén érdeklődőket várja szombaton egész nap az Avasi kilátó Horváth-tető részén szervezett családi napon, ahol a részvétel ingyenes. Matiscsák Éva Miskolc önkormányzatának alpolgármestere volt a program védnöke.

Nagy érdeklődés övezte a gólyalábasok vonulását az Avasi kilátó családi programján Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az Avasi kilátó környéke fenekestől felfordul egy napra

Az egész napos programkínálat sok érdekességet tartalmaz, a mókás fizika - látványos kísérlet show mellett lehetőséget kínálnak felfedezni számos más területet is, például:

Furfangos csudavilág - játszóház 70 különleges játékkal

Kezes-lábas játékok - roncsbringákból született menő kreatív játékok

Minden, ami KOCKA (Nomád sátor)

De lehetőség van LEGO modellezésre, fotózásra Lampert Benedekkel, a miniatűr mesterével, részt vehet bárki a virtuális játszótéren, ahol hologram Box, Kayak VR, Prinker, Blazepod Reakciófal, Catch It, Icaros Cloud, Navifootball várja az érdeklődőket. Kezdőknek és kicsiknek ajánlják a BCGaming – VR élmény programot.

Malejkó Beni - PALATIUMANIMI AI fotókiállítása egész nap megtekinthető.