Családi nappal búcsúztatják a nyarat az Avason
Családi napra invitál a Nő a siker Alapítvány. Az avasi családi nap jövő szombaton lesz.
"Készülj egy felejthetetlen nyárzáró családi bulira az Avason! Egész délutántól késő estig színes programokkal, zenével, játékkal és meglepetésekkel várjuk a kicsiket és nagyokat egyaránt", így invitálja a Nő a siker alapítvány az Avasi családi napra jövő szombatra (augusztus 30) az avasi Európa-Ligetbe az érdeklődőket.
Avasi családi nap
A program délután 3-kor kezdődik, és a tervek szerint késő estig tart. Lesznek családi programok és koncertek egyaránt. Fellép például a szülinapját ünneplő Ildi Rider és a gyerekeket vonzó Csiribiri zenekar is.
Programok:
15:00 — DJ LuiBig indítja a hangulatot
15:00 — Habparty: buborékok, nevetés, önfeledt játék!
16:00 — Csiribiri Zenekar: interaktív gyerekkoncert
16:30 — Hőlégballon: emelkedj a magasba és nézd meg Miskolcot madártávlatból!
17:00 — Bábszínház: mesék életre kelnek a színpadon
18:20 — DJ LuiBig visszatér egy esti szett erejéig
20:00 — Ildi Rider koncert: élő zene, igazi hangulat!
21:30 — DJ LuiBig záróbulija: táncoljunk együtt a csillagok alatt!
