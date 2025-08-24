Családi nappal búcsúztatják a nyarat az Avason

"Készülj egy felejthetetlen nyárzáró családi bulira az Avason! Egész délutántól késő estig színes programokkal, zenével, játékkal és meglepetésekkel várjuk a kicsiket és nagyokat egyaránt", így invitálja a Nő a siker alapítvány az Avasi családi napra jövő szombatra (augusztus 30) az avasi Európa-Ligetbe az érdeklődőket.

Az Ildi Rider s fellép az Avasi családi napon jövő szombaton. Fotó: BOON

Avasi családi nap

A program délután 3-kor kezdődik, és a tervek szerint késő estig tart. Lesznek családi programok és koncertek egyaránt. Fellép például a szülinapját ünneplő Ildi Rider és a gyerekeket vonzó Csiribiri zenekar is.