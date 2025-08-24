augusztus 24., vasárnap

Program

1 órája

Családi nappal búcsúztatják a nyarat az Avason

Családi napra invitál a Nő a siker Alapítvány. Az avasi családi nap jövő szombaton lesz.

Boon.hu

"Készülj egy felejthetetlen nyárzáró családi bulira az Avason! Egész délutántól késő estig színes programokkal, zenével, játékkal és meglepetésekkel várjuk a kicsiket és nagyokat egyaránt", így invitálja a Nő a siker alapítvány az Avasi családi napra jövő szombatra (augusztus 30) az avasi Európa-Ligetbe az érdeklődőket. 

Az Avasi családi napon az Ildi Rider is fellép
Az Ildi Rider s fellép az Avasi családi napon jövő szombaton. Fotó: BOON

Avasi családi nap

A program délután 3-kor kezdődik, és a tervek szerint késő estig tart. Lesznek családi programok és koncertek egyaránt. Fellép például a szülinapját ünneplő Ildi Rider és a gyerekeket vonzó Csiribiri zenekar is.

Programok:

15:00 — DJ LuiBig indítja a hangulatot

15:00 — Habparty: buborékok, nevetés, önfeledt játék! 

16:00 — Csiribiri Zenekar: interaktív gyerekkoncert 

16:30 — Hőlégballon: emelkedj a magasba és nézd meg Miskolcot madártávlatból! 

17:00 — Bábszínház: mesék életre kelnek a színpadon 

18:20 — DJ LuiBig visszatér egy esti szett erejéig 

20:00 — Ildi Rider koncert: élő zene, igazi hangulat! 

21:30 — DJ LuiBig záróbulija: táncoljunk együtt a csillagok alatt!

 

