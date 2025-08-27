Sokk az Avason: róka sétálgat a lakótelepen!

Egy helyi Facebook-csoportban osztottak meg egy videót és Avason élők szerint a lakótelepen is rendszeresen barangol róka. A fotó alatt sokan jelezték, hogy merre szokott felbukkanni a róka. Ami cukinak tűnhet, de ne felejtsük, hogy a róka vadállat. A kommentelők beszámolói alapján már a lépcsősoroknál, a parkolók közelében, sőt a panelházak közötti füves részeken is felbukkant. Sokan mókásnak találják, másokat viszont nyugtalanít a gondolat, hogy a vadállat ennyire közel merészkedik az emberekhez.

A róka már avasi lakónak számít

Forrás: Facebook

Hogy kerül a róka az avasi panelek közé?

Manapság gyakran találkozunk rókákkal lakókörnyezetünkben. Sokan úgy tudják, csak a veszett rókák mennek be lakott területre, ez azonban egyáltalán nem igaz. A róka életmódja és táplálkozása remekül alkalmazkodott az emberi környezethez. A településeken állandóan rendelkezésre álló rágcsálófajok, melyek a róka fő zsákmányállatai, ezen kívül a nem megfelelően tárolt hulladék, és a macskáknak kitett eledel sokkal biztosabb és kényelmesebb táplálékforrás a számára, mint amit az erdőn-mezőn képes megszerezni magának. Képes megszokni az ember közelségét, láthatóan félelem nélkül mozog az utcákon és kertekben. Önmagában tehát az, hogy rókát látunk lakott területen, nem azonosítható azzal, hogy az állat veszett volna – olvasható a veszettségmentesítés oldalon.

Mit tegyünk, ha rókával futunk össze?

Ne közelítsük meg! Akármilyen barátságosnak tűnik, vadállat.

Soha ne etessük! Ha megszokja az emberi élelmet, visszajárhat, és később gondot okozhat.

Őrizzük a távolságot. Többnyire magától odébbáll, ha békén hagyják.

Figyeljünk a házikedvencekre! Kisebb kutyákat, macskákat ne hagyjunk kint felügyelet nélkül.

Zárjuk le a szemeteseket! Ez a legfőbb csábítás számukra.

Nem először írtunk arról, hogy a vadállatok a városba merészkednek.