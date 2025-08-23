augusztus 23., szombat

Bence névnap

21°
+20
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egyre izgalmasabb

50 perce

Mint a gomba, úgy nő ki az Avalon-ház a földből. Exkluzív fotók az építkezésről

Címkék#Szent István tér#Avalon-ház#főtér#építkezés#lakóház#épület#Miskolc

Érdemes összehasonlítani a mostani fotókat a nyár elején készültekkel. Az Avalon-ház kezd izgalmas "ház alakot ölteni".

Mint a gomba, úgy nő ki az Avalon-ház a földből. Exkluzív fotók az építkezésről

Aki a Városház tér környékén jár - és bekukucskál a palánkok mögé -, láthatja, hogyan változik szinte napról napra az épülő Avalon-ház. Egyre jobban veszi fel tervezett fizimiskáját, pedig még messze az átadás időpontja. Új fotósorozatot készítettünk az építkezésről, érdemes összevetni a nyár elején készült felvételekkel.

Épül az Avalon-ház a Szent István tér mellett
Impozáns épület lesz az Avalon-ház Miskolc központjában Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Avalon-ház a Szent István tér térfala lesz

Újabb emelettel bővül az épület, a daruk folyamatosan dolgoznak. A látványtervek alapján nem is tűnt fel, hogy ekkora lesz: egyre nagyobb területet tölt be a hajdani parkoló és a volt Grizzly söröző helyéből, de jól áll neki: markáns térfala lesz a Szent István térnek. Annak a térnek, amelyet egyszer majd továbbfejlesztenek, és Miskolchoz méltó főtérré válhat.

Ilyen volt két hónapja:

Így még nem látta az Avalon-ház építkezését Miskolcon 06.19.

Fotók: Szaniszló Bálint

Lakóház lesz passzázzsal, kávézókkal, üzletekkel

Az építkezés - sokszor írtunk már róla - novemberben kezdődött. A Hell cégcsoporté a terület, ők építkeznek itt, az Erzsébet fürdő mögött. Az Avalon Center Kft. néhány éve luxus irodaházat tervezett a területre, ám az végül nem kapott építési engedélyt főként örökségvédelmi okokból, így újratervezték: ezúttal egy lakóházat építenek. A terveket elismert építészek zsűrizték, és finomítottak is rajta annak idején.  

íme a legfrissebb képek az építkezésről:

Épül az Avalon-ház

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

A kész épület átadási határideje 2026 II. negyedéve. Érdemes megjegyezni, nem építik be intenzíven a területet, és belső tereket is kialakítanak. Lesz egy passzázs, ami az Erzsébet térről átvezet a város főterére, ez bárki számára nyitott lesz üzletekkel, kávézókkal.

És ilyen lesz, érdemes megnézni a látványterveket is:

Avalon ház látványtervek

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu