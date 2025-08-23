50 perce
Mint a gomba, úgy nő ki az Avalon-ház a földből. Exkluzív fotók az építkezésről
Érdemes összehasonlítani a mostani fotókat a nyár elején készültekkel. Az Avalon-ház kezd izgalmas "ház alakot ölteni".
Aki a Városház tér környékén jár - és bekukucskál a palánkok mögé -, láthatja, hogyan változik szinte napról napra az épülő Avalon-ház. Egyre jobban veszi fel tervezett fizimiskáját, pedig még messze az átadás időpontja. Új fotósorozatot készítettünk az építkezésről, érdemes összevetni a nyár elején készült felvételekkel.
Avalon-ház a Szent István tér térfala lesz
Újabb emelettel bővül az épület, a daruk folyamatosan dolgoznak. A látványtervek alapján nem is tűnt fel, hogy ekkora lesz: egyre nagyobb területet tölt be a hajdani parkoló és a volt Grizzly söröző helyéből, de jól áll neki: markáns térfala lesz a Szent István térnek. Annak a térnek, amelyet egyszer majd továbbfejlesztenek, és Miskolchoz méltó főtérré válhat.
Ilyen volt két hónapja:
Lakóház lesz passzázzsal, kávézókkal, üzletekkel
Az építkezés - sokszor írtunk már róla - novemberben kezdődött. A Hell cégcsoporté a terület, ők építkeznek itt, az Erzsébet fürdő mögött. Az Avalon Center Kft. néhány éve luxus irodaházat tervezett a területre, ám az végül nem kapott építési engedélyt főként örökségvédelmi okokból, így újratervezték: ezúttal egy lakóházat építenek. A terveket elismert építészek zsűrizték, és finomítottak is rajta annak idején.
íme a legfrissebb képek az építkezésről:
A kész épület átadási határideje 2026 II. negyedéve. Érdemes megjegyezni, nem építik be intenzíven a területet, és belső tereket is kialakítanak. Lesz egy passzázs, ami az Erzsébet térről átvezet a város főterére, ez bárki számára nyitott lesz üzletekkel, kávézókkal.
És ilyen lesz, érdemes megnézni a látványterveket is:
