Mint a gomba, úgy nő ki az Avalon-ház a földből. Exkluzív fotók az építkezésről

Aki a Városház tér környékén jár - és bekukucskál a palánkok mögé -, láthatja, hogyan változik szinte napról napra az épülő Avalon-ház. Egyre jobban veszi fel tervezett fizimiskáját, pedig még messze az átadás időpontja. Új fotósorozatot készítettünk az építkezésről, érdemes összevetni a nyár elején készült felvételekkel.

Impozáns épület lesz az Avalon-ház Miskolc központjában Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Avalon-ház a Szent István tér térfala lesz

Újabb emelettel bővül az épület, a daruk folyamatosan dolgoznak. A látványtervek alapján nem is tűnt fel, hogy ekkora lesz: egyre nagyobb területet tölt be a hajdani parkoló és a volt Grizzly söröző helyéből, de jól áll neki: markáns térfala lesz a Szent István térnek. Annak a térnek, amelyet egyszer majd továbbfejlesztenek, és Miskolchoz méltó főtérré válhat.

Ilyen volt két hónapja: