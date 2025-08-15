augusztus 15., péntek

1 órája

Percig sem haboztak, mikor felcsapott a láng a kocsiból

Kigyulladt egy autó a miskolci Győri kapuban múlt hétvégén. Az autótűz láttán a Városgazda arra járó munkatársai nem megijedtek – hanem oltani kezdték. Mondván: „Miskolcért vagyunk!” A négy önfeláldozóan közbeavatkozó kollégát most külön díjazták a városházán.

Boon.hu
Percig sem haboztak, mikor felcsapott a láng a kocsiból

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Városgazda szokványos A hónap dolgozója díját kapta ebben az időszakra Rácz Ilona, Horváth Attiláné, Génya István, Pintér János, ám korántsem a szokványos körülmények között. Az elismerésre méltó önfeláldozásuk rendkívüli elismerést szült: a városházán, az önkormányzat nevében gratulált tettükhöz a helyhatóság vezetése nevében Hollósy András alpolgármester. Az autótűz eloltása oklevelet és pénzjutalmat eredményezett a díjazottak számára.

autótűz
Az autótűz oltásának Győri kapui „hősei” az alpolgármesteri tárgyalóban
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Autótűznél „jókor jó helyen”

„Miskolcért vagyunk!” – ezzel a kiáltással fogadta a pénteken délben tartott kis városházi ünnepség végén Pintér János, hogy kollégáival együtt egy csoportképhez állhatott fel a városvezető társaságában az alpolgármesteri tárgyalóban, a fényképezőgépek és kamerák „kereszttüzében”. A fotózás zárta a hirtelenjében összehívott ünnepséget, aminek keretében Hollósy András a miskolci önkormányzat nevében megköszönte Rácz Ilonának, Horváth Attilánénak, Génya Istvánnak, valamint Pintér Jánosnak, hogy „jókor jó helyen” voltak, sőt, az adott szituációban jót cselekedtek, túl azon, ami munkakörükből következően elvárható lett volna.

Rácz Ilona, Horváth Attiláné és Génya István, jobbra Hollósy András
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

– Kicsit másfajta formában szeretnénk megköszönni a munkát, amit elvégeztek. A Győri kapuban történt tűznél önök nem mérlegeltek, látták, segíteniük kell, ez elismerésre méltó. Nem tudhatták, mi vár önökre, de a saját testi épségüket is kockáztatva tették a dolgukat – ezekkel a szavakkal gratulált az alpolgármester a négyeknek. 

A boon.hu múlt szombati tudósítása így számolt be a történtekről:

Szombaton mindenki összefogott, mikor egy menet közben kigyulladt autó sofőrjének volt szüksége segítségre a Győri kapuban.

A Vologda utca végén, a Győri kapui kereszteződésben, a benzinkút előtt, a közlekedési lámpánál állt le az autó tulaja, amelyben felcsaptak a lángok.

Kitüntették a hős dolgozókat Miskolcon

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Mint most szóba került, a városgazdás dolgozók épp arra jártak, a közeli benzinkútról legott poroltót kerítettek, azzal siettek a bajbajutott segítségére. Mintegy negyedórán át kellett – szó szerint is állniuk a tüzet, mielőtt a hivatásos tűzoltók kiértek volna.

A hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet, amely a motortérben keletkezett. Ezután megszüntették a forgalmi akadályt, az autót letolták az úttestről. Személyi sérülés az eset során nem történt.

– A polgármesterrel együtt úgy gondoltuk, ha szerényen, jelképesen is, de szeretnénk megjutalmazni önöket – ezzel nyújtott át a nevezetteknek oklevelet, illetve rendkívüli pénzjutalmat Hollósy András.

 

boon.hu video

