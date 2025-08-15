Percig sem haboztak, mikor felcsapott a láng a kocsiból

A Városgazda szokványos A hónap dolgozója díját kapta ebben az időszakra Rácz Ilona, Horváth Attiláné, Génya István, Pintér János, ám korántsem a szokványos körülmények között. Az elismerésre méltó önfeláldozásuk rendkívüli elismerést szült: a városházán, az önkormányzat nevében gratulált tettükhöz a helyhatóság vezetése nevében Hollósy András alpolgármester. Az autótűz eloltása oklevelet és pénzjutalmat eredményezett a díjazottak számára.

Az autótűz oltásának Győri kapui „hősei” az alpolgármesteri tárgyalóban

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Autótűznél „jókor jó helyen”

„Miskolcért vagyunk!” – ezzel a kiáltással fogadta a pénteken délben tartott kis városházi ünnepség végén Pintér János, hogy kollégáival együtt egy csoportképhez állhatott fel a városvezető társaságában az alpolgármesteri tárgyalóban, a fényképezőgépek és kamerák „kereszttüzében”. A fotózás zárta a hirtelenjében összehívott ünnepséget, aminek keretében Hollósy András a miskolci önkormányzat nevében megköszönte Rácz Ilonának, Horváth Attilánénak, Génya Istvánnak, valamint Pintér Jánosnak, hogy „jókor jó helyen” voltak, sőt, az adott szituációban jót cselekedtek, túl azon, ami munkakörükből következően elvárható lett volna.

Rácz Ilona, Horváth Attiláné és Génya István, jobbra Hollósy András

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

– Kicsit másfajta formában szeretnénk megköszönni a munkát, amit elvégeztek. A Győri kapuban történt tűznél önök nem mérlegeltek, látták, segíteniük kell, ez elismerésre méltó. Nem tudhatták, mi vár önökre, de a saját testi épségüket is kockáztatva tették a dolgukat – ezekkel a szavakkal gratulált az alpolgármester a négyeknek.