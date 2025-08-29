Bárkit felvehet a rejtélyes autó Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is

Sokan találkozhattak már az utakon a jellegzetes autóval, aminek feladata, hogy újra végigfotózza az országot. A világ folyamatosan változik, új épületek és utak jelennek meg, ezért a Google időről időre frissíti a népszerű Utcakép szolgáltatás képi anyagát, hogy a virtuális sétáink a valóságot tükrözzék. Az, hogy a jármű most a vármegyénkben dolgozik, biztos jele annak, hogy hamarosan a legfrissebb állapotot láthatjuk viszont a Street Viewban.

Felvétel a Google autójáról

Mosolyogj, ha jön az autó

A világ folyamatosan változik, új épületek, körforgalmak, üzletek jelennek meg, a régiek pedig eltűnnek. A Google célja, hogy a térképe a lehető legpontosabb legyen, ezért időről időre újra bejárják az országot, hogy a virtuális sétáink során a valósághoz legközelebb álló képet lássuk. Az, hogy az autó most Miskolc és Nyíregyháza között tűnt fel, azt jelzi, hogy a kelet magyarországi régió, így Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye útjain is dolgoznak a szakemberek.

Aki tehát a napokban útra kel, érdemes nyitott szemmel járnia. Az arcokat és a rendszámokat a rendszer automatikusan elhomályosítja, így a személyes adatok miatt nem kell aggódni.