Bárkit felvehet a rejtélyes autó Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is

Címkék#Google#Miskolc#Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye#street view#autó

Különleges jármű tűnt fel a vármegyénkben. A Google jól ismert autója az, amely a Street View szolgáltatáshoz készít friss felvételeket. Munkatársunk Miskolc és Nyíregyháza között kapta lencsevégre, ami azt jelenti, hamarosan megújul a vármegye digitális arca.

Boon.hu

Sokan találkozhattak már az utakon a jellegzetes autóval, aminek feladata, hogy újra végigfotózza az országot. A világ folyamatosan változik, új épületek és utak jelennek meg, ezért a Google időről időre frissíti a népszerű Utcakép szolgáltatás képi anyagát, hogy a virtuális sétáink a valóságot tükrözzék. Az, hogy a jármű most a vármegyénkben dolgozik, biztos jele annak, hogy hamarosan a legfrissebb állapotot láthatjuk viszont a Street Viewban.

Felvétel a Google autójáról
Felvétel a Google autójáról

Mosolyogj, ha jön az autó

A világ folyamatosan változik, új épületek, körforgalmak, üzletek jelennek meg, a régiek pedig eltűnnek. A Google célja, hogy a térképe a lehető legpontosabb legyen, ezért időről időre újra bejárják az országot, hogy a virtuális sétáink során a valósághoz legközelebb álló képet lássuk. Az, hogy az autó most Miskolc és Nyíregyháza között tűnt fel, azt jelzi, hogy a kelet magyarországi régió, így Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye útjain is dolgoznak a szakemberek.

Aki tehát a napokban útra kel, érdemes nyitott szemmel járnia. Az arcokat és a rendszámokat a rendszer automatikusan elhomályosítja, így a személyes adatok miatt nem kell aggódni.

 

 

