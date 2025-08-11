32 perce
Pánikra ugyan nincsen ok, de tűzijáték nem lesz!
Elmarad. Nem lesz tűzijáték, se más program. Az augusztus 20-ra tervezett ünnepségről van szó. Szerencsére a szomorú bejelentés nem az állami rendezvényekre vonatkozott.
Az augusztus 20-i ünnepség elmaradásának híre sokak érdeklődését felkeltette a múlt heti Boon-cikkek között. Egy településnek nem, de több ezer másiknak, valamint az országnak szerencse: „mindössze” egyetlen település volt kénytelen bejelenteni, hogy nem lesz tűzijáték, sem más program másfél hét múlva szerdán.
Augusztus 20. és Városnap: talán majd jövőre
Egy borsodi város az, aminek önkormányzata arra kényszerült, hogy az ezekben a napokban-hetekben fenyegető járványveszélyre való tekintettel hivatalosan bejelentse: elmaradnak az augusztus 20-ra tervezett ünnepi programok. Ez lett volna egyébként a helyi Városnap, amit hat esztendő múltán tartottak volna meg újra; a hepatitisz-A az, ami miatt kútba esetek a tervek.
Járványveszély miatt elmarad az augusztus 20-ai ünnepség
Máshol, más színtereken egyelőre nem fenyeget hasonló, sőt.
A borsodi településen, ahol „felütötte a fejét a hepatitisz-A fertőzés, felelősségteljes magatartásra kérik a lakosságot”. Bár a helyzet nem ad okot pánikra – szólt a bejelentés –, a megelőzés kulcsfontosságú, és a polgármester arra kéri a lakosokat, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a higiéniai szabályok betartására: a rendszeres kézmosás, a nyers ételek alapos tisztítása és az általános óvatosság segíthet a fertőzés elkerülésében.
A menyasszonyi ruha nem az ő vállára került
Ezzel együtt a sajtóhíradásokbeli „főszereplő” az énekesként ismert celeb volt a (nem tudjuk, hol tartott) lagzin. A saját közösségi médiás oldalán megosztott fotó alapján azt írta róla a Boon.hu, hogy
További részletek, képek, valamint videóklip is: a belinkelt cikkben.
Ennél kevésbé szívderítő felvetéssel is élt a megyei hírportál az elmúlt napokban, amikor azzal foglalkozott, hogy
Megalapozatlan rémhír, avagy jogos elővigyázatosság áll a kérdésfeltevés mögött? Ha elolvassa a cikket, megtudhatja, mennyi realitása van a különféle lehetséges szankcióknak, és mire volna szükséges vigyázni, hogy a népszerű miskolci labdarúgóklub elkerülje ezek bármelyikét.
Ha el akar bukni legalább ötvenmilliót, itt a recept
Egészen hihetetlen az összeg, ami a sztoriban a tétet képezi: „51 milliós átverés Borsodban, a komplett vagyonának integethet a rászedett gazdag nyugdíjas”. Sokan cserélnének vele? – juthat eszébe az olvasók egy részének. Nyilván mint egy súlyos csalás, azaz komoly bűncselekmény áldozata: kevesen lennének a tiszaújvárosi illető helyében.
51 milliós átverés Borsodban, a komplett vagyonának integethet a rászedett gazdag nyugdíjas
A történet lényege, hogy „a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság eljárást indított ismeretlen tettesek ellen, akik egy 80 éves férfitől megtévesztéssel és manipulációval összesen több mint 51 millió forintot csaltak ki. A férfit először egy magát nyereményjáték-szervezőnek kiadó bemutató nő kereste fel telefonon július 23-án. A hívás során azt állította, hogy a sértett 500.000 forintot nyert egy online játék során, és az összeg átutalásához szükség lenne néhány adat és egy szoftver telepítésére. Az elkövetők professzionális manipulációval, több lépcsőben, több nap alatt szerezték meg a több mint 51 millió forintot.”
A következő – a múlt héten szintén a legolvasottabb Borsod Online-os tartalmak közét tartozott – képriport már sokkal kellemesebb olvasnivaló, nézegetnivaló.
A hely, amiről azt hitte, csak Photoshoppal létezik, Borsodban van! - fotók, videó
(A Photoshop, ugyebár, a talán legismertebb és legrégebbi számítógépes grafikai program, afféle „képmanipuláló”, aminek segítségével fényképeinket, egyéb képi anyagainkat tudjuk javítgatni, szépítgetni, de akár „átvarázsolni” is. Emiatt terjedt el a világhálós nyelvezetben a beszólás, amikor olyat látunk, amit nem hiszünk el, hogy valódi, nem pedig manipulált kép: „szerintem fotosopp!”)
Türkizkék víztükör, 10 millió éves titkok és látvány, amitől eláll a lélegzet. Pedig nem egy távoli országban, hanem Borsod szívében bújik meg ez a rejtett csoda. A legtöbben még csak nem is hallottak róla, pedig simán felkerülhetne a világ legkülönlegesebb helyei közé – így szól a megírt kedvcsináló a fotók megtekintéséhez, illetve a turisztikai célpont – a „borsodi tengerszem” – felkereséséhez.
Az Urbex Hungary Youtube-os stábja nemrég külön engedéllyel bejutott a tóhoz tartozó bányába. Négy kilométeres földalatti szakaszt jártak be. Minthogy a lezárt létesítmény területére belépni egyébként tilos, többségünk számára marad az alábbi videó megtekintése: