Pánikra ugyan nincsen ok, de tűzijáték nem lesz!

Az augusztus 20-i ünnepség elmaradásának híre sokak érdeklődését felkeltette a múlt heti Boon-cikkek között. Egy településnek nem, de több ezer másiknak, valamint az országnak szerencse: „mindössze” egyetlen település volt kénytelen bejelenteni, hogy nem lesz tűzijáték, sem más program másfél hét múlva szerdán.

A fotó a májusi ongai termelői vásáron készült, augusztus 20-án nem lesz hasonló közösségi esemény a városban.

Forrás: Facebook/Ongai Termelői Vásár

Augusztus 20. és Városnap: talán majd jövőre

Egy borsodi város az, aminek önkormányzata arra kényszerült, hogy az ezekben a napokban-hetekben fenyegető járványveszélyre való tekintettel hivatalosan bejelentse: elmaradnak az augusztus 20-ra tervezett ünnepi programok. Ez lett volna egyébként a helyi Városnap, amit hat esztendő múltán tartottak volna meg újra; a hepatitisz-A az, ami miatt kútba esetek a tervek.