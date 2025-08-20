Ezek a szolgáltatások augusztus 20-án is elérhetők, ha baj van!

Sokan terveznek egy nagy pihenést és kikapcsolódást szerdára. Szent István ünnepe a hét kellős közepére esik és mivel munkaszüneti napról van szó, fontos lehet sokaknak, hova mehet és milyen ügyben ha beütne az egészségügyi krach augusztus 20. napján.

Szükség esetén van hova fordulni augusztus 20-án is Forrás: Facebook

Ügyeleti ellátás Miskolcon

Az ügyeleti ellátás célja az azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzése, szükség esetén fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalás, amit akkor is biztosítani szükséges, ha az ország apraja-nagyja az államalapítást ünnepli, vagy szabadnapjának teljes potenciálját igyekszik kihasználni. Ezért szedtük össze egy csokorba, hova fordulhat a munkaszüneti napon szükség esetén.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Központi felnőtt háziorvosi ügyelet

A felnőtt háziorvosi ügyelet 2023. április 1. napjától a B.-A.-Z. Vármegyei Kórházban működik.

Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

Ügyeleti hívószám: 1830

Központi gyermekorvosi ügyelet

A házi gyermekorvosi ügyelet 2023. április 1. napjától a B.-A.-Z. Vármegyei Kórházban működik.

Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

Ügyeleti hívószám: 1830

Fogorvosi ügyelet

Szentgyörgy utcai Egészségház

Cím: 3529 Miskolc, Szentgyörgy út 25.

Telefonszám: (+36) 46/303-096

Hétvégén, munkaszüneti napokon, pihenőnapokon, ünnepnapokon: 8.00-14.00

Gyógyszertári ügyelet Augusztus 20-án is

Fehér Holló Gyógyszertár

Telefon: (+36) 46/506-125

Helyszín: 3530 Miskolc, Szemere Bertalan utca 14.

Nyitva tartás: Hétfő – Vasárnap: 6:30-22:00

Ügyelet: Minden nap, ünnepnapokon is: 22:00-7:30

Szent Rókus Gyógyszertár

Telefon: (+36) 46/560-246

Helyszín: 3529 Miskolc, Csabai kapu 11./A

Nyitva tartás: Hétfő – Szombat: 7:00-22:00 Vasárnap: 8:00-22:00

Ügyelet: Az év minden napján, hétköznap 22-7 óra között, illetve hétvégén 22-8 óra között állandó ügyelet van.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.