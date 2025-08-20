32 perce
Ezek a szolgáltatások augusztus 20-án is elérhetők, ha baj van!
Az államalapítás ünnepe munkaszüneti nap országosan. Egészségügyi probléma esetén viszont nem árt tudni augusztus 20. ügyeleti rendjét Miskolcon.
Sokan terveznek egy nagy pihenést és kikapcsolódást szerdára. Szent István ünnepe a hét kellős közepére esik és mivel munkaszüneti napról van szó, fontos lehet sokaknak, hova mehet és milyen ügyben ha beütne az egészségügyi krach augusztus 20. napján.
Ügyeleti ellátás Miskolcon
Az ügyeleti ellátás célja az azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzése, szükség esetén fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalás, amit akkor is biztosítani szükséges, ha az ország apraja-nagyja az államalapítást ünnepli, vagy szabadnapjának teljes potenciálját igyekszik kihasználni. Ezért szedtük össze egy csokorba, hova fordulhat a munkaszüneti napon szükség esetén.
Központi felnőtt háziorvosi ügyelet
A felnőtt háziorvosi ügyelet 2023. április 1. napjától a B.-A.-Z. Vármegyei Kórházban működik.
Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Ügyeleti hívószám: 1830
Központi gyermekorvosi ügyelet
A házi gyermekorvosi ügyelet 2023. április 1. napjától a B.-A.-Z. Vármegyei Kórházban működik.
Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Ügyeleti hívószám: 1830
Fogorvosi ügyelet
Szentgyörgy utcai Egészségház
Cím: 3529 Miskolc, Szentgyörgy út 25.
Telefonszám: (+36) 46/303-096
Hétvégén, munkaszüneti napokon, pihenőnapokon, ünnepnapokon: 8.00-14.00
Gyógyszertári ügyelet Augusztus 20-án is
Fehér Holló Gyógyszertár
- Telefon: (+36) 46/506-125
- Helyszín: 3530 Miskolc, Szemere Bertalan utca 14.
- Nyitva tartás: Hétfő – Vasárnap: 6:30-22:00
- Ügyelet: Minden nap, ünnepnapokon is: 22:00-7:30
Szent Rókus Gyógyszertár
- Telefon: (+36) 46/560-246
- Helyszín: 3529 Miskolc, Csabai kapu 11./A
- Nyitva tartás: Hétfő – Szombat: 7:00-22:00 Vasárnap: 8:00-22:00
Ügyelet: Az év minden napján, hétköznap 22-7 óra között, illetve hétvégén 22-8 óra között állandó ügyelet van.
