Amikor a „legjobb kilátás nyílt” augusztus 20-ra
Alig több mint hat évtizede például tévétornyot avattak a nemzeti/állami ünnepen. Más esztendők augusztus 20-áiról is találtunk érdekes emlékeket, tűzijáték-videókat, politikai lózungokkal, illusztrált újságcímlapokkal.
Az Észak-Magyarország napilap 1963. augusztus 22-i címlapjának „hajtás feletti” része
Forrás: Arcanum / Észak-Magyarország
Időutazás augusztus 20. apropóján. A múltban 1948-ig juthatunk el általa, a közelmúltból pedig 2016-ig ugrunk vissza. Megnéztünk filmfelvételeket, régi Boon-cikkeket, de azoknál még sokkal régebbi újságcímlapokat, fotókat és ünnepi tudósításokat is. Tartsanak velünk a nosztalgiavonaton. Már az első állomás izgalmas: az avasi kilátó felavatása.
Augusztus 20. már évtizedek óta egyforma, és mindig más
Retro-túrát terveztünk az elmúlt évtizedek augusztus 20-i megemlékezéseinek, ünnepeinek sajtóbeli, nyomatott és online, képi és szöveges emlékeivel. Először a Borsod Online-on kerestünk rá a dátumra mint keresőszóra, de jobbára – lám, a modern kor vizuális digitalizációja! – csak videófelvételeket találtunk, főleg tűzijátékokról. Azután a nyomtatott Észak-Magyarország (természetesen immár digitalizált) archívumában néztünk körül, egészen 1948-ig visszamenőleg. Mutatjuk, vegyesen, amit találtunk. Nosztalgia alert!
Kezdjük a gyűjtésünk legfrissebb találataival (mind hat évvel ezelőtti), hogy rögtön után a legtávolibb múlttal folytassuk.
Feltételes megálló az időgép-járaton
Időben ide-oda ugrálva következzen az úgynevezett rendszerváltás körüli időszak: mi volt az előtte lévő évben, mi volt az utána lévőben? Megnéztük az 1989-beli, majd az 1990-es tudósításokat a megyei napilap ünnephez legközelebb megjelent számából. Hasonlítanak is, meg nem is, de inkább az eltérések látszanak élesebben.
Balra '89, jobbra '90:
Előmegyünk egy pillanatra két és fél évtizeddel, azon a nyáron azt írta az újság, hogy „2014. augusztus 20-át pár év kihagyás után ismét látványos tűzijátékkal ünnepelte Miskolc”. Így nézett ki a dolog Gyimesi Lajos filmfelvételén:
A következő állomás legyen az ezredforduló!
Szentmise, virágkarnevál, hat-három
Ezt a cikket találtuk 2016-ból, ebben is szerepel látványos videófelvétel, sőt, azok egész (négyrészes) sorozata:
Küldjön hírt - Búcsúi szentmise Sátoraljaújhelyen a Szent István király plébániatemplomban augusztus 20-ánSátoraljaújhely - A zsúfolásig megtelt impozáns, késő barokk stílusjegyeket hordozó templomban az ünnepi szentmisét Gubala Róbert esperes, plébános atya és segítői celebrálták.
De vissza a szívünknek – és vélhetően sok, régebb óta fiatal olvasónkénak is – oly kedves régi nyomtatott újságokhoz!
Majd a másfél évtizeddel későbbi (azért pont erre kerestünk rá, eláruljuk, mert a magyar futballválogatott utolsó világbajnoki szereplésének esztendejeként olyannyira emlékezetes év az, tudják, „hat-három”):
És megint itt egy videó, a korabeli miskolci tűzijátékról, Nádassy József felvétele, az időpont 2014:
Érdemesnek tartjuk még megszemlélni az 1971-es, illetve 1986-os újságcímlapokat, merthogy a kor szokása szerint mindkettőnél jellegzetes rajzolat – ezeket olykor neves akkori grafikus művészekkel készíttették el! – díszíti a lap ünnepi fejlécét. Íme:
És zárásként hadd jöjjön még egy tűzijátékos videó, a dátum ezúttal ismét 2014. augusztus 20-a:
