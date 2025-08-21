Amikor a „legjobb kilátás nyílt” augusztus 20-ra

Időutazás augusztus 20. apropóján. A múltban 1948-ig juthatunk el általa, a közelmúltból pedig 2016-ig ugrunk vissza. Megnéztünk filmfelvételeket, régi Boon-cikkeket, de azoknál még sokkal régebbi újságcímlapokat, fotókat és ünnepi tudósításokat is. Tartsanak velünk a nosztalgiavonaton. Már az első állomás izgalmas: az avasi kilátó felavatása.

Az Észak-Magyarország napilap 1963. augusztus 22-i címlapjának „hajtás feletti” része

Forrás: Arcanum / Észak-Magyarország

Augusztus 20. már évtizedek óta egyforma, és mindig más

Retro-túrát terveztünk az elmúlt évtizedek augusztus 20-i megemlékezéseinek, ünnepeinek sajtóbeli, nyomatott és online, képi és szöveges emlékeivel. Először a Borsod Online-on kerestünk rá a dátumra mint keresőszóra, de jobbára – lám, a modern kor vizuális digitalizációja! – csak videófelvételeket találtunk, főleg tűzijátékokról. Azután a nyomtatott Észak-Magyarország (természetesen immár digitalizált) archívumában néztünk körül, egészen 1948-ig visszamenőleg. Mutatjuk, vegyesen, amit találtunk. Nosztalgia alert!

Kezdjük a gyűjtésünk legfrissebb találataival (mind hat évvel ezelőtti), hogy rögtön után a legtávolibb múlttal folytassuk.

Az Észak-Magyarország napilap 1948. augusztus 22-i címlapja

Forrás: Arcanum / Észak-Magyarország

Feltételes megálló az időgép-járaton

Időben ide-oda ugrálva következzen az úgynevezett rendszerváltás körüli időszak: mi volt az előtte lévő évben, mi volt az utána lévőben? Megnéztük az 1989-beli, majd az 1990-es tudósításokat a megyei napilap ünnephez legközelebb megjelent számából. Hasonlítanak is, meg nem is, de inkább az eltérések látszanak élesebben.

Balra '89, jobbra '90:

Az Észak-Magyarország 1989-, illetve 1990-beli augusztus 20-i riportjai

Forrás: Arcanum / Észak-Magyarország

Előmegyünk egy pillanatra két és fél évtizeddel, azon a nyáron azt írta az újság, hogy „2014. augusztus 20-át pár év kihagyás után ismét látványos tűzijátékkal ünnepelte Miskolc”. Így nézett ki a dolog Gyimesi Lajos filmfelvételén:

A következő állomás legyen az ezredforduló!

Az Észak-Magyarország napilap 2000. augusztus 21-i címlapcikke

Forrás: Arcanum / Észak-Magyarország

Az Észak-Magyarország napilap 2000. augusztus 21-i cikke

Forrás: Arcanum / Észak-Magyarország

Szentmise, virágkarnevál, hat-három

Ezt a cikket találtuk 2016-ból, ebben is szerepel látványos videófelvétel, sőt, azok egész (négyrészes) sorozata: