augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

20°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnep

2 órája

Amikor a „legjobb kilátás nyílt” augusztus 20-ra

Címkék#augusztus 20. tűzijáték#1948#rendszerváltás#1971#1986#augusztus 20.#tűzijáték#nosztalgia#1989#2000

Alig több mint hat évtizede például tévétornyot avattak a nemzeti/állami ünnepen. Más esztendők augusztus 20-áiról is találtunk érdekes emlékeket, tűzijáték-videókat, politikai lózungokkal, illusztrált újságcímlapokkal.

Boon.hu
Amikor a „legjobb kilátás nyílt” augusztus 20-ra

Az Észak-Magyarország napilap 1963. augusztus 22-i címlapjának „hajtás feletti” része

Forrás: Arcanum / Észak-Magyarország

Időutazás augusztus 20. apropóján. A múltban 1948-ig juthatunk el általa, a közelmúltból pedig 2016-ig ugrunk vissza. Megnéztünk filmfelvételeket, régi Boon-cikkeket, de azoknál még sokkal régebbi újságcímlapokat, fotókat és ünnepi tudósításokat is. Tartsanak velünk a nosztalgiavonaton. Már az első állomás izgalmas: az avasi kilátó felavatása.

augusztus 20
Az Észak-Magyarország napilap 1963. augusztus 22-i címlapjának „hajtás feletti” része
Forrás: Arcanum / Észak-Magyarország

Augusztus 20. már évtizedek óta egyforma, és mindig más

Retro-túrát terveztünk az elmúlt évtizedek augusztus 20-i megemlékezéseinek, ünnepeinek sajtóbeli, nyomatott és online, képi és szöveges emlékeivel. Először a Borsod Online-on kerestünk rá a dátumra mint keresőszóra, de jobbára – lám, a modern kor vizuális digitalizációja! – csak videófelvételeket találtunk, főleg tűzijátékokról. Azután a nyomtatott Észak-Magyarország (természetesen immár digitalizált) archívumában néztünk körül, egészen 1948-ig visszamenőleg. Mutatjuk, vegyesen, amit találtunk. Nosztalgia alert!

Kezdjük a gyűjtésünk legfrissebb találataival (mind hat évvel ezelőtti), hogy rögtön után a legtávolibb múlttal folytassuk.

 

Az Észak-Magyarország napilap 1948. augusztus 22-i címlapja
Forrás: Arcanum / Észak-Magyarország

Feltételes megálló az időgép-járaton

Időben ide-oda ugrálva következzen az úgynevezett rendszerváltás körüli időszak: mi volt az előtte lévő évben, mi volt az utána lévőben? Megnéztük az 1989-beli, majd az 1990-es tudósításokat a megyei napilap ünnephez legközelebb megjelent számából. Hasonlítanak is, meg nem is, de inkább az eltérések látszanak élesebben.

Balra '89, jobbra '90:

Az Észak-Magyarország 1989-, illetve 1990-beli augusztus 20-i riportjai
Forrás: Arcanum / Észak-Magyarország

Előmegyünk egy pillanatra két és fél évtizeddel, azon a nyáron azt írta az újság, hogy „2014. augusztus 20-át pár év kihagyás után ismét látványos tűzijátékkal ünnepelte Miskolc”. Így nézett ki a dolog Gyimesi Lajos filmfelvételén:

A következő állomás legyen az ezredforduló!

Az Észak-Magyarország napilap 2000. augusztus 21-i címlapcikke
Forrás: Arcanum / Észak-Magyarország
Az Észak-Magyarország napilap 2000. augusztus 21-i cikke
Forrás: Arcanum / Észak-Magyarország

Szentmise, virágkarnevál, hat-három

Ezt a cikket találtuk 2016-ból, ebben is szerepel látványos videófelvétel, sőt, azok egész (négyrészes) sorozata:

De vissza a szívünknek – és vélhetően sok, régebb óta fiatal olvasónkénak is – oly kedves régi nyomtatott újságokhoz!

Az Észak-Magyarország napilap 1971. augusztus 23-i cikke
Forrás: Arcanum / Észak-Magyarország

Majd a másfél évtizeddel későbbi (azért pont erre kerestünk rá, eláruljuk, mert a magyar futballválogatott utolsó világbajnoki szereplésének esztendejeként olyannyira emlékezetes év az, tudják, „hat-három”):

Az Észak-Magyarország napilap 1986. augusztus 22-i tuósítása
Forrás: Arcanum / Észak-Magyarország

És megint itt egy videó, a korabeli miskolci tűzijátékról, Nádassy József felvétele, az időpont 2014:

Érdemesnek tartjuk még megszemlélni az 1971-es, illetve 1986-os újságcímlapokat, merthogy a kor szokása szerint mindkettőnél jellegzetes rajzolat – ezeket olykor neves akkori grafikus művészekkel készíttették el! – díszíti a lap ünnepi fejlécét. Íme:

Az Észak-Magyarország 1971. augusztus 20-i címlapja
Forrás: Arcanum / Észak-Magyarország
Az Észak-Magyarország 1986. augusztus 20-i címlapja
Forrás: Arcanum / Észak-Magyarország

És zárásként hadd jöjjön még egy tűzijátékos videó, a dátum ezúttal ismét 2014. augusztus 20-a:

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu