Augusztus 20. Borsodban: Zsédától a Lordon át Király Lindáig – és minden szem az égre szegeződik

Az államalapítás ünnepe idén igazán színes programokat kínál Borsodban. Hagyományos kenyérszentelések és ünnepi műsor szinte minden településen lesz. Sok helyen viszont ezt kiegészítik nagyszabású koncertek, színházi előadások, izgalmasabbnál izgalmasabb programok. Augusztus 20. biztosan nem telik unalmasan, hoztunk egy kis ízelítőt, csak győzzön választani a jobbnál jobb ingyenes programokból.

Miskolc fénybe borul augusztus 20-án

Forrás: Miskolci Kulturális Központ

Van, ahol már 19-én ünneplik augusztus 20-át

Felsőzsolcán augusztus 19-én, kedden 17 órától ünnepi köszöntő, kenyérszentelés vezeti fel az ünnepet, majd fellép Ács Gyula és Bárdos Zsuzsanna a Zsolca Táncegyüttessel. Sajóbábonyban szintén 19-én, 18:30-tól ünnepi beszéd és ökumenikus kenyérszentelés, majd a III. Kenyérsütő verseny eredményhirdetése következik. Ezután Palya Bea és Szokolay Dongó Balázs koncertje, végül a Főnix Tűzzsonglőr csoport bemutatója teszi fel a koronát a programokra.

A vármegyeszékhely több állomásos ünnepségsorozattal készül. A Népkertben 9 órától zászlófelvonás, 10 órától Felsőhámorban koszorúzás és ünnepi beszéd várja az ünneplőket. A Szent István téren a Szinvavölgyi Néptáncműhely fellépése után Herczku Ági és Nikola Parov koncertje következik, és kenyérszentelés zárja a délutánt. 20:30-tól a Hősök terén a Tündöklő fényjáték varázsolja el a közönséget, Miskolc ikonikus épületei lesznek fénnyel festve és várhatóan az Avasi Kilátó is különleges színekbe borul. Miskolcon egy másik izgalmas program is várja a látogatókat, hiszen a Miskolci Állatkert ezen a napon ünnepli 42. születésnapját. Egész nap ingyenes arcfestéssel, bábelőadással és extra látványetetésekkel várják a látogatókat.

Az EDDA robbantja fel az éjszakát Sárospatakon

17 órától a Rákóczi Múzeum udvarában ünnepi köszöntő, kenyéráldás és díjátadás indítja a napot Sárospatakon. Fellép a Bodrog Néptáncegyüttes és a Klasszer Trió, majd 19:30-kor a Vízikapu színpadán az EDDA Művek csap a húrok közé. 21 órakor tűzijáték zárja az estét.