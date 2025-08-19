1 órája
Augusztus 20. Borsodban: Zsédától a Lordon át Király Lindáig – és minden szem az égre szegeződik
Hamarosan itt az államalapítás ünnepe, tele jobbnál jobb ingyenes programokkal. Augusztus 20-án Borsodban nehéz lesz egy helyen maradni. Lesz, ahol az EDDA dübörög, Szikszón Zséda énekel, Mezőkövesden a Lord szaggatja a húrokat. Mindehhez tűzijátékok, fényfestés, táncműsorok és gyerekprogramok társulnak. És hogy milyen lesz az idő? Azt is eláruljuk.
Az államalapítás ünnepe idén igazán színes programokat kínál Borsodban. Hagyományos kenyérszentelések és ünnepi műsor szinte minden településen lesz. Sok helyen viszont ezt kiegészítik nagyszabású koncertek, színházi előadások, izgalmasabbnál izgalmasabb programok. Augusztus 20. biztosan nem telik unalmasan, hoztunk egy kis ízelítőt, csak győzzön választani a jobbnál jobb ingyenes programokból.
Van, ahol már 19-én ünneplik augusztus 20-át
Felsőzsolcán augusztus 19-én, kedden 17 órától ünnepi köszöntő, kenyérszentelés vezeti fel az ünnepet, majd fellép Ács Gyula és Bárdos Zsuzsanna a Zsolca Táncegyüttessel. Sajóbábonyban szintén 19-én, 18:30-tól ünnepi beszéd és ökumenikus kenyérszentelés, majd a III. Kenyérsütő verseny eredményhirdetése következik. Ezután Palya Bea és Szokolay Dongó Balázs koncertje, végül a Főnix Tűzzsonglőr csoport bemutatója teszi fel a koronát a programokra.
Miskolc idén fénybe borul
A vármegyeszékhely több állomásos ünnepségsorozattal készül. A Népkertben 9 órától zászlófelvonás, 10 órától Felsőhámorban koszorúzás és ünnepi beszéd várja az ünneplőket. A Szent István téren a Szinvavölgyi Néptáncműhely fellépése után Herczku Ági és Nikola Parov koncertje következik, és kenyérszentelés zárja a délutánt. 20:30-tól a Hősök terén a Tündöklő fényjáték varázsolja el a közönséget, Miskolc ikonikus épületei lesznek fénnyel festve és várhatóan az Avasi Kilátó is különleges színekbe borul. Miskolcon egy másik izgalmas program is várja a látogatókat, hiszen a Miskolci Állatkert ezen a napon ünnepli 42. születésnapját. Egész nap ingyenes arcfestéssel, bábelőadással és extra látványetetésekkel várják a látogatókat.
Az EDDA robbantja fel az éjszakát Sárospatakon
17 órától a Rákóczi Múzeum udvarában ünnepi köszöntő, kenyéráldás és díjátadás indítja a napot Sárospatakon. Fellép a Bodrog Néptáncegyüttes és a Klasszer Trió, majd 19:30-kor a Vízikapu színpadán az EDDA Művek csap a húrok közé. 21 órakor tűzijáték zárja az estét.
Edda koncert a Csengey-kertbenFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Unique, Wellhello, Szulák Andrea? Csak győzzön választani!
Sajószentpéteren a Sajógyöngye Népdalkör műsorával és kenyérszenteléssel kezdődik az ünnep, délután a Gyöngyszem Mazsorettcsoport és a Freedance 2008 Társastánc Sportegyesület lép színpadra. 18:15-től a Yürei együttes, 19 órától az Unique, majd 19:45-től a 4F Club gondoskodik a jó hangulatról. Kazincbarcikán az augusztus 20-i ünnep igazi fesztiválhangulatot hoz a Csónakázó-tó partjára. Egész nap nyitva lesz a Gasztro utca, ahol a kísérőprogramok között minden korosztály talál magának szórakozást. A színpadon először a Korda All In Tour 2025 koncertje adja meg az alaphangot, majd a veteránautó-felvonulás és -találkozó gondoskodik a retro életérzésről. A jazz és swing kedvelőinek a Miskolc Dixieland Band és Szulák Andrea közös műsora tartogat csemegét, az ünnephez méltóan pedig kenyérszentelés és kenyérosztás is lesz. Az estét a Wellhello koncertje zárja.
Margaret Island a hegyek között
Sátoraljaújhelyen, a Szent István parkban 17 órától ünnepi beszédek hangzanak el, közreműködik az Intervox Női Kar, Bodnár-Enyedi Hanna, valamint Karsheh Jázmin Emira és Leila Csilla. A Rendezvénytéren mesejáték, kenyérszentelés, majd St. Martin koncertje következik. 19:30-kor a Fedák Sári Színház „Hosszú az éjszaka!” című táncdal-, sláger- és operettműsora szórakoztatja a közönséget, 20:30-kor pedig a nap csúcspontjaként a Margaret Island lép fel, majd 22 órakor tűzijáték zárja a napot.
Nyáresti dallamok, rock és tűzijáték a matyók földjén
Bogácson a Közösségi ház udvarán 19:30-tól Hajtmann Ildikó és Gál Csaba ad koncertet a nyári ég alatt. Mezőkövesd pedig két felvonásban ünnepel. Reggel koszorúzás és szentmise után a templom előtti téren Kossuth Gergő énekművész „Ez itt az én hazám” című ünnepi koncertjét hallgathatja meg a közönség. Este 20 órától a Kavicsos-tónál a legendás Lord zenekar veszi át a terepet, majd tűzijáték koronázza meg az estét.
Lovasok, gólyalábasok és madarak lepik el a Borsodi Földvárat
Edelény nem mindennapi módon ünnepel. A Borsodi Földvár 13 órától várja a látogatókat lovas felvonulással, szoboravatással és kenyérszenteléssel. Fellép a Császta Néptáncegyüttes, lesz lovasbemutató, gólyalábas komédia, madárröptetés, majd a Radar zenekar és a Sólymok koncertje.
Egész délután kísérőprogramok színesítik az eseményt: játékudvar, lovagoltatás, íjászat, jurta-vizit, fegyverbemutató, arcfestés, mesterségbemutatók és további látnivalók várnak minden korosztályt.
Színház a várban, és van, ahol a fényfestés mellé is jár a tűzijáték
Szerencsen, a Rákóczi-vár udvarán 19:30-tól ünnepi gondolatok és kenyérszentelés után koszorúzás következik, majd a Messzilátó Kulturális Egyesület előadja a Jézus Krisztus Szupersztár című darabot. Szikszón 18 órától ökumenikus istentisztelet és kenyérszentelés után 20 órától Zséda énekel a főtéren, amit fényfestés és tűzijáték követ. Tokajban délelőtt ünnepi beszédek és ökumenikus szertartás indítja az ünnepet a Jézus Szíve templomban, este a Paulay Ede Színház udvarán pedig a Vox Együttes zenél, majd 22 órakor tűzijáték zárja a napot.
Tánc, blues, Király Linda és tűzijáték egy helyen
Ózdon nem aprózták el az ünnepet, programok sokasága várja a látogatókat. 16 órától kenyérszentelés, majd fellép az Ózdi Néptánc Egyesület, a Szabad Szombat Táncegyüttes és a Táborút Hagyományőrző Egyesület. 16:35-től „Táncház háromszólamban” az Ózdi Gyöngyvirág Néptánc Egyesülettel, majd az ÓMI Zenés Színház, a Dance Square SE, és az Erica C. Dance School ózdi csoportjai következnek. 19 órától az Északkeleti Hobo Blues Band, 20:30-tól Király Linda és Dr. BRS lép fel, majd tűzijáték koronázza meg az estét. Mindezek mellett egész nap minden korosztálynak szóló kísérőprogramok lesznek: egészégi állapot felmérés, Vöröskereszt, Hunnia Gyermekei kézműves foglalkozások, rendőrségi mini kresz-park, kutyás bemutató és fotósarok, hajómodell-bemutató, Art Place kiállítás.
Oké, a program megvan, de vajon lesz-e vihar?
Mindig nagy kérdés, hogy milyen lesz az időjárás augusztus 20-án, hiszen a szabadtéri programokat könnyedén elmoshatja egy vihar. Most van egy jó hírünk! Napsütés, nyári meleg, mérsékelt szél és csapadékmentes időjárás várható a Köpönyeg előrejelzése szerint. Ezek tökéletes körülmények a szabadtéri koncertekhez és tűzijátékhoz.
Még egy jó hír! Ingyen mehet múzeumba!
Mivel augusztus 20. nemzeti ünnep, országosan a nagyobb múzeumok, kastélyok és várak ingyenesen látogathatók, érdemes a programok mellé egy kis kultúrát is beiktatni. Miskolcon a Herman Ottó Múzeum kiállítóhelyei a nemzeti ünnepen is várják a látogatókat. A Pannon-tenger Múzeum Kiállítóépület, a Képtár, a Herman Ottó Emlékház, a Thália-ház, a Régészeti Látványraktár és a Miskolci Galéria Rákóczi-házának kiállításai a megszokott rendben, térítésmentesen tekinthetők meg augusztus 20-án, szerdán 9:00-17:00 óra között. A Régészeti Látványraktár a kiállítás mellett két tematikus foglalkozással is várja látogatóit ezen a napon.
10:00 Hogyan alapítsunk államot?
- Fedezd fel, hogyan alakult ki a magyar államszervezet a 11. században!
- Megtudhatod, hogyan változott őseink életmódja, gazdálkodása és vallása.
- Társasjátékkal, régészeti tárgyakkal és műtárgymásolatokkal keltjük életre a múltat.
14:00 Új Kenyér Ünnepe
- Ismerd meg az ünnep eredetét és a búza szimbolikáját!
- Fedezd fel, mit jelent a „Kisasszony hava”.
- Próbáld ki, milyen lehetett az őskorban búzát őrölni őrlőkővel, majd használd a honfoglalás előtti idők kézimalmát!
- A mindent járó malmocska meséje.
Így parkolhatunk augusztus 20-án: hol kell fizetni, hol nem
Ha nem sikerült a kollégium Miskolcon, van egy jó és egy rossz hírünk