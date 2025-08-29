1 órája
Megvan ez a Miskolcon parkoló szakadt Audi? Olyan történt vele, aminek nem fog örülni a gazdája
Jó hírről számolt be az alpolgármester.
Újabb roncsautót szállíttatott el Hollósy András, erről Facebook oldalán számolt be. Ezúttal a Győri kapuból vittek el egy régi Audit.
Miskolc alpolgármestere már több alkalommal is megoldást nyújtott arra a problémára, amikor nem használt roncsautók foglalnak el parkolóhelyeket vagy egyéb közterületeket, fölöslegesen.
Csütörtökön is posztolt egy ilyen bejegyzést:
Sok bosszúságot okozhatnak a miskolci lakosoknak ezek a nem használt, tönkrement járművek, ugyanis amellett, hogy fölöslegesen foglalják el a parkolóhelyeket, a látványuk sem túl kedvező. Erre a problémára már többször nyújtottak megoldást Hollósy Andrásék.
Korábban készült podcastünket is meghallgathatja, ahol a Miskolcon fellelhető roncsautók elszállítása áll a beszélgetés középpontjában:
Te is örülsz a felszabadított helynek?
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Érdekelnek hasonló hírek? Alább olvashatsz autó témában:
Olyan luxusautót árulnak Miskolcon, amilyet az emberek többsége életében nem lát – az ára is ezt tükrözi
Sokkot kapsz, ha meglátod – ennyivel kerül többe a villanyautó javítása a benzinesénél
Itt pedig Miskolcról böngészhetsz:
Feljutottunk Miskolc új kilátójába, így még soha nem láttad a várost – fotókon a panoráma