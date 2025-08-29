Megvan ez a Miskolcon parkoló szakadt Audi? Olyan történt vele, aminek nem fog örülni a gazdája

Újabb roncsautót szállíttatott el Hollósy András, erről Facebook oldalán számolt be. Ezúttal a Győri kapuból vittek el egy régi Audit.

Ezt a járművet szállították el

Forrás: Hollósy András/Facebook

Miskolc alpolgármestere már több alkalommal is megoldást nyújtott arra a problémára, amikor nem használt roncsautók foglalnak el parkolóhelyeket vagy egyéb közterületeket, fölöslegesen.

Csütörtökön is posztolt egy ilyen bejegyzést:

Sok bosszúságot okozhatnak a miskolci lakosoknak ezek a nem használt, tönkrement járművek, ugyanis amellett, hogy fölöslegesen foglalják el a parkolóhelyeket, a látványuk sem túl kedvező. Erre a problémára már többször nyújtottak megoldást Hollósy Andrásék.

Korábban készült podcastünket is meghallgathatja, ahol a Miskolcon fellelhető roncsautók elszállítása áll a beszélgetés középpontjában: