Amikor perceként fél métert emelkedett a vízszint Miskolcon
A miskolci önkormányzat, valamint Fidesz-KDNP-Pont MI, a Jobbik, továbbá városi intézmények és szervek képviselői koszorúztak pénteken reggel a Szent Annán lévő emlékműnél. Az apropó: árvízi megemlékezés az 1878 augusztus 30-i havária évfordulóján.
Árvízi megemlékezést tartottak a Szent Anna templom mellett pénteken reggel. Másfél évszázaddal ezelőtt, 1878. augusztus 30-31-én volt ugyanis az az árvízi katasztrófa, ami e nemben az egyik legnagyobb a város, sőt, az ország egész történelmében.
Árvízi megemlékezést tartottak a Szent Annánál
Nem egyedülálló a borsodi megyeszékhely históriájában, hogy kiönt a város legnagyobb (belső) vízfolyása, előfordult hasonló horderejű havária a 17. és a 19. században is többször (ezekről vannak feljegyzések), de az 1878-as éjszaka történései mégiscsak rendkívüliek. Csapadékos volt a megelőző nyár, 30-án vihar dúlt, éjszaka újabb felhőszakadás jött, minek következtében a Szinva és a Pece is kiáradt. Hidak, malmok, házak, semmi sem állhatott a víz útjába. A mai Győri kapu övezetébe eső városrész lakóházak valósággal torlaszként viselkedtek ebben a helyzetben, csak duzzasztva az áradatot. A korabeli leírások szerint akár fél métert is emelkedett a vízszint percenként az utcákon; a végére helyenként 6 méter magasan állt... Hatszáz összedőlt ház, köztük kórház, iskola, templom, háromszáz körüli halott. Minderre emlékezve tartottak pénteken reggel kis ünnepséget a Szent Annán lévő emlékműnél.
Árvízi megemlékezést tartottak a Szent Annánál 08.29.Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A rendezvény keretében koszorúikat helyezték el a helyszínen:
- a miskolci önkormányzat képviseletében Hollósy András alpolgármester
- a Fidesz-KDNP-Pont MI közgyűlési frakció részéről Szécsényi Marianna, Deák-Bárdos Mihály és Klinga Dániel
- a Jobbik Magyarországért Mozgalom nevében Kovács Imre István
- továbbá a Herman Ottó Múzeum (Hajdú Ildikó és Kákóczki András), a Bükki Nemzeti Park (Rónai Kálmánné és Dongó-Krusóczky Barbara), a Szépkorúak Háza (Gálné Pataki Zsuzsanna Gabriella) képviselői.
