Megemlékezés

2 órája

Amikor perceként fél métert emelkedett a vízszint Miskolcon

A miskolci önkormányzat, valamint Fidesz-KDNP-Pont MI, a Jobbik, továbbá városi intézmények és szervek képviselői koszorúztak pénteken reggel a Szent Annán lévő emlékműnél. Az apropó: árvízi megemlékezés az 1878 augusztus 30-i havária évfordulóján.

Boon.hu

Árvízi megemlékezést tartottak a Szent Anna templom mellett pénteken reggel. Másfél évszázaddal ezelőtt, 1878. augusztus 30-31-én volt ugyanis az az árvízi katasztrófa, ami e nemben az egyik legnagyobb a város, sőt, az ország egész történelmében.

árvízi megemlékezés
Árvízi megemlékezés: az 1878-as (1928) emlékmű a Győri kapuban
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Árvízi megemlékezést tartottak a Szent Annánál

Nem egyedülálló a borsodi megyeszékhely históriájában, hogy kiönt a város legnagyobb (belső) vízfolyása, előfordult hasonló horderejű havária a 17. és a 19. században is többször (ezekről vannak feljegyzések), de az 1878-as éjszaka történései mégiscsak rendkívüliek. Csapadékos volt a megelőző nyár, 30-án vihar dúlt, éjszaka újabb felhőszakadás jött, minek következtében a Szinva és a Pece is kiáradt. Hidak, malmok, házak, semmi sem állhatott a víz útjába. A mai Győri kapu övezetébe eső városrész lakóházak valósággal torlaszként viselkedtek ebben a helyzetben, csak duzzasztva az áradatot. A korabeli leírások szerint akár fél métert is emelkedett a vízszint percenként az utcákon; a végére helyenként 6 méter magasan állt... Hatszáz összedőlt ház, köztük kórház, iskola, templom, háromszáz körüli halott. Minderre emlékezve tartottak pénteken reggel kis ünnepséget a Szent Annán lévő emlékműnél.

Árvízi megemlékezést tartottak a Szent Annánál 08.29.

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

A rendezvény keretében koszorúikat helyezték el a helyszínen:

Hollósy András koszorúzott a miskolci önkormányzat képviseletében
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

